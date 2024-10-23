Аренда офисов в Москве — тенденции, стоимость и критерии подбора

Аренда офисов в Москве в 2024 году демонстрирует определенные тенденции и особенности, которые могут быть полезны при планировании аренды.

Спрос и предложение: на рынке офисной недвижимости Москвы наблюдается снижение уровня вакантных площадей до 8%. Это минимальный показатель за последние 10 лет, что связано с высоким спросом, несмотря на сравнительно низкие темпы ввода новых офисных объектов​

Типы офисов:

гибкие офисные пространства (коворкинги и гибкие рабочие зоны) становятся всё более популярными. По состоянию на конец 2023 года площадь гибких офисов составила 393 тыс. кв. м.

В тренде остаются офисы классов A и B, расположенные в центральных районах. Особенно востребованы офисы в Москва-Сити и в пределах ЦАО, где ставки аренды одни из самых высоких​.

Стоимость аренды:

офисы класса A в центре Москвы (например, в Москва-Сити) могут стоить около 45-50 тыс. руб. за кв. м в год.

офисы класса B предлагают более доступные условия — примерно 20-30 тыс. руб. за кв. м в год.

вне центра цены на офисы могут быть ниже, но они также сильно зависят от состояния и инфраструктуры бизнес-центров​.

Текущие тренды: в 2024 году наблюдается рост ставок аренды, особенно в популярных районах, таких как Москва-Сити. Одновременно сохраняется спрос на гибкие офисные пространства, что обусловлено гибкостью в аренде и удобством для стартапов и малых компаний​.