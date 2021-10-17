Аренда жилья в Севастополе: предложений много, но и нюансов тоже

За последние несколько лет население Севастополя выросло почти в полтора раза: с «плюс-минус» 360 тысяч человек в 2013 году до 509 992 — в 2021. Причём эти цифры точными назвать нельзя — Росстат считает «официально» зарегистрированных приезжих, тогда как «за бортом» остаются тысячи тех, кто живёт к городе, не оформляя своё присутствие официально. Надо ли говорить, что при такой ситуации в регионе серьёзно обострился «квартирный вопрос»? Причём в большей мере связанный с арендой жилья. Как ни крути, а 80% переселенцев (будь-то ориентирующихся на коротких срок, или же на ПМЖ) — небогатые люди, и достать из кошелька миллионов 7-10, дабы приобрести квартиру или дом в собственность, могут очень немногие. Да, конечно, ипотечный рынок также «разогрет», однако из когорты приезжих тех, кто живёт на арендованных квадратных метрах, всё-таки подавляющее большинство.

Так, как же сегодня обстоят дела с арендой жилья в Севастополе? Что предлагают арендодатели? На что можно рассчитывать, если подходить к вопросу с финансовой точки зрения? Здесь сразу отметим: процесс поиска квартиры «для съёма» в городе совсем уж простым назвать нельзя. Предложений… вроде как… много, но подобрать наиболее подходящий по всем параметрам объектов бывает очень непросто. Хорошая новость в том, что сфера недвижимости региона активно позиционируется в сети Интернет. На специализированных сайтах большой выбор вариантов для аренды жилья в Севастополе.

Но! Подчеркнём тут слово «специализированных»! Искать своё «место под солнцем» стоит только на проверенных ресурсах, с соответствующей репутацией. Увы, но мошенников, зарабатывающих на доверчивых приезжих в городе немало, а схемы афёр, связанных с арендой недвижимости, становятся всё более изощрёнными. Тогда как на порталах «с именем» и соответствующим функционалом есть опции, которые однозначно будут в помощь в поисках жилья. Так, к примеру, на ресурсе компании «Этажи» есть возможность подбирать объекты, исходя из нужного количества комнат, площади квартиры, этажа, района, улицы (и даже дома). И, разумеется, есть возможность указать диапазон цен, в котором подбирается квартира.

Аренда жилья в Севастополе — что нужно учитывать



Неутешительный факт для тех, кто арендует в Севастополе жильё — этот сегмент рынка недвижимости в последние пару лет бьёт рекорды в том, что касается цен. Они выросли и серьёзно. Так, если два года назад вполне приличную «однушку» можно было снять за 20-22 тысячи рублей, то сегодня — это уже 30 тысяч рублей и выше. В зависимости от состояния предлагаемых «съёмщикам» квадратных метров.

Много ли достойных предложений?

Такие есть, если «за ценой не постоять». То есть, хотите качественный ремонт, бытовую технику и хорошую мебель — готовьтесь платить. Устроит вариант с «бабушкиной мебелью», с несвежим ремонтом и т.д. — более-менее бюджетные предложения также есть, причём довольно приемлемые.

Впрочем, временами, говорят специалисты, доходит и до абсурда: в погоне «за рублем», да с оглядкой на общую ценовую политику, владельцы квартир пытаются «содрать» с приезжих втридорога, предлагая при этом варианты, которые точно таких денег не стоят. Такое часто происходит в случаях посуточной аренды.

«Однушки», «двушки» или…

И «или», как-то — трёх-четырёхкомнатные квартиры, апартаменты, дома, дачи и т.д. — в Севастополе в аренду тоже можно взять. В разных районах города, разного качества. Разумеется, и здесь всё крутится вокруг денег, которые потенциальный арендатор готов выложить за тот или иной объект.

Посуточная аренда

Таких предложений в Севастополе также много. Причём в курортный период их значительно больше, чем в межсезонье. Однако, главный совет тем, кто собирается в этот город у моря на несколько дней: подбирайте и бронируйте варианты жилья заранее! Несмотря на обилие предложений, найти подходящую квартиру по принципу «приехал-увидел-снял» практически невозможно. Ну или доведётся существенно переплачивать.

Впрочем, этот же совет можно дать и тем, кто намерен арендовать жильё в Севастополе на длительный период. И здесь также стоит учесть такой момент: многие арендодатели делят год на две части — лето и все остальные месяцы. Так вот: в летний сезон многие из тех, кто сдаёт квартиры «в долгую», переходит на сдачу объектов посуточно, выселяя при этом своих «долгосрочных» постояльцев. Этот момент нужно оговаривать заранее, прописывая соответствующие условия в договоре, который нужно оформлять в обязательном порядке! Даже если арендуете жильё на сутки-неделю. Так, если не убережёте себя от различного вида форс-мажоров, то уж точно гарантируете себе решение возможных проблем в рамках законодательства.

И ещё раз: как показывает практика, многих сложностей можно избежать, если искать жильё, используя отработанные механизмы, а не наугад — специализированные интернет-сервисы, агентства недвижимости и т.д., действительно, серьёзно облегчают процесс. А вот принцип «на заборе написано» здесь точно лучше не брать на вооружение. Риск себя не оправдает.