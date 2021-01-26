Арендатор завода марочных вин «Коктебель» выкупил предприятие за 110 миллионов рублей

На аукционе в Крыму реализованы имущество и земли, арендуемые ООО «Завод марочных вин Коктебель». У торгов два итога: цена – 110 млн. рублей и каламбур: «Коктебель» купил «Коктебель». Собственно, арендатор остался при своем имуществе (до сих пор арендуемым, теперь – собственным).

К участию были допущены две организации: «Завод марочных вин «Коктебель», санкт-петербургская компания «НТЦ «Кристаллкор» и физлицо — бизнесмен Андрей Шкловский.

Победителем торгов признан участник — общество с ограниченной ответственностью «Завод марочных вин Коктебель», предложивший в ходе проведения торгов наивысшую цену Лота № 1 в размере 110 178 094, — говорится в документации на сайте торгов.

Стартовая цена аукциона составила 100 млн. рублей, шаг аукциона – 5 млн. рублей. На торги были выставлены 73 нежилых здания, производственные цеха, бытовки и другие объекты недвижимости завода, а также земельные участки, на которых они расположены.

По большому счету, «Коктебель» обошелся в миллиард. Известно, что с 2015 года арендатор вложил в развитие винодельческого предприятия почти 850 млн. рублей. Теперь добавил еще 110 миллионов. Завод марочных вин «Коктебель» производит сухие, полусухие и полусладкие вина, портвейны. У завода есть свои виноградники на площади около 1 тысячи гектаров.