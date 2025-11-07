Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | Арендатор земельного участка в заказнике «Ласпи» нарушил режим — теперь заплатит компенсацию за ущерб
Новости Республики
Арендатор земельного участка в заказнике "Ласпи" нарушил режим - теперь заплатит компенсацию за ущерб
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Арендатор земельного участка в заказнике «Ласпи» нарушил режим — теперь заплатит компенсацию за ущерб

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 14:49 07.11.2025

Гагаринский районный суд г. Севастополя поддержал позицию Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры о необходимости взыскать с арендатора земельного участка в заказнике «Ласпи» ущерб, причиненный в результате нарушения режима особо охраняемой природной территории.

Как сообщалось ранее, природоохранная прокуратура совместно со специалистами ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства города Севастополя» провела проверку законности использования земель государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Ласпи».

Установлено, что на арендованном у города земельном участке в границах заказника в нарушение режима особо охраняемой природной территории размещены бетонные лестницы, настил, территория засыпана щебнем, часть вымощена плиткой.

Ущерб от незаконных действий составил почти 1,5 млн рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании указанной суммы с коммерческой организации, арендовавшей участок, и возложении на нее обязанности ликвидировать сооружения. Иск прокурора удовлетворен.

Ранее с того же юридического лица взыскан ущерб, причиненный незаконной рубкой деревьев на данном участке, в размере более 140 тыс. рублей.

Прокуратура проконтролирует исполнение судебных решений.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x