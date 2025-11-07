Арендатор земельного участка в заказнике «Ласпи» нарушил режим — теперь заплатит компенсацию за ущерб

Гагаринский районный суд г. Севастополя поддержал позицию Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры о необходимости взыскать с арендатора земельного участка в заказнике «Ласпи» ущерб, причиненный в результате нарушения режима особо охраняемой природной территории.

Как сообщалось ранее, природоохранная прокуратура совместно со специалистами ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства города Севастополя» провела проверку законности использования земель государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Ласпи». Установлено, что на арендованном у города земельном участке в границах заказника в нарушение режима особо охраняемой природной территории размещены бетонные лестницы, настил, территория засыпана щебнем, часть вымощена плиткой. Ущерб от незаконных действий составил почти 1,5 млн рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании указанной суммы с коммерческой организации, арендовавшей участок, и возложении на нее обязанности ликвидировать сооружения. Иск прокурора удовлетворен.

Ранее с того же юридического лица взыскан ущерб, причиненный незаконной рубкой деревьев на данном участке, в размере более 140 тыс. рублей.

Прокуратура проконтролирует исполнение судебных решений.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

