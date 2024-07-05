Археологи Херсонеса Таврического нашли в древнем городе эталон длины античного времени

При исследовании пересечения главной улицы античного Херсонеса с 15-й поперечной улицей города в засыпи подвала ранневизантийского времени была обнаружена уникальная находка.

Мраморная плита круглой формы залегала в грунте лицевой стороной вниз. Она сохранилась полностью и представляет собой столешницу (менсу) с диаметром 65 см. Край плиты оформлен по периметру выкружкой. Лицевая поверхность покрыта мелкими насечками. Поверхность оказалась зашлифованной, только в одном сегменте, на котором расположены рельефные изображения двух длинных прямоугольных полос, которые разделены поперечными линиями на отрезки. На концах полос размещены выступы-указатели. Изображения представляют собой линейки с указанием общей длины и пропорциональных частей, соответствующих длинам определенной метрической системы. Длина маленькой линейки 29,4 см, а большой с разметкой – 55,6 см. Очевидно, стол с изображением мерной линейки являлся метрическим стандартом, установленным властями Херсонеса в качестве эталона. Стол мог находиться в небольшом помещении при храме, или у входа на Агору, — цитирует пресс-служба музея-заповедника к.и.н., заведующего отделом «Городище и некрополь» Даниила Костромичева.

Для современного человека стало привычным использование стандартной линейки. В древности же было множество стандартов, и каждый полис или государство применяло свои. Дискуссии об использовании той или иной практики продолжались длительное время. Единая, современная система мер длины, стала складываться лишь в Новое время.

Греки и римляне использовали фут как единицу длины, однако стоит заметить, что римский фут был короче греческого, римляне были первыми, разделившими фут на 12 меньших единиц. Они также стандартизировали длину, используя медные стержни, которые, вероятно, соответствовали длине ступни императора. Каждый такт был разделен на двенадцать равных частей, причем унция, римское слово, обозначала двенадцатую часть.