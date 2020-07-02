Археологи обнаружили в Крыму кости древнего носорога стефаноринуса

Ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ) совместно с коллегами из Москвы и Екатеринбурга при новом исследовании пещеры “Таврида” обнаружили зубы и кости древнего носорога стефаноринуса, сообщили ТАСС в пресс-службе КФУ.

Пещера была обнаружена в июне 2018 года при строительстве федеральной трассы “Таврида” на Крымском полуострове. Здесь найдено около 300 кг останков древних животных. По мнению ученых, пещера в разное время служила логовом для хищников, которые приносили в нее свою добычу.

Мы нашли зуб и ребро молодой особи древнего носорога стефаноринуса. Это двурогий носорог, похожий на современного африканского, около 2 м высотой и 3,5 м в длину. Кроме костей носорога, мы нашли рог крупной антилопы, возможно, это вид, которого мы ранее в пещере не находили. Есть кости быков, фаланга саблезубого тигра гомотерия. Уточнение видового состава фауны в районе пещера “Таврида” продолжается, – приводятся в сообщении слова ведущего методиста зоологического музея Крымского федерального университета Дмитрия Старцева.

Наибольшая концентрация костных остатков находится в пещерном логове хищников, а сейчас исследования ведутся в ходах на пути к логову. Помимо крупных находок, найдено множество костей мелких позвоночных, которые имеют большое значение для ученых.

Для палеоэкологии очень важно, какие животные жили на территории вокруг пещеры, какие условия окружающей среды были в то время. И грызуны помогут нам остаточно точно показать возраст отложений, это индикаторы. Например, найденные кости белок говорят о том, что когда-то здесь был лес. Нам очень повезло, что пещера “Таврида” включает костные остатки всех групп позвоночных, в других пещерах такой широкий спектр позвоночных не встречается, – отметил старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Дмитрий Гимранов.

По его словам, возраст находок от 1,5 – 1,8 млн. лет, изучение костных остатков поможет уточнить эти данные.

По данным Русского географического общества, пещера “Таврида” начала формироваться около 5 млн лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 1,3 тыс. метров. Среди находок – останки шести-семи слонов, трех саблезубых кошек, двух волков разных видов, двух видов лис, трех-четырех медведей различных видов. Были также обнаружены бедренные кости гигантского страуса, весившего более 450 кг.

При пещере планируется создать научный стационар КФУ на площади 16 га для работы палеонтологов, микробиологов и спелеологов. Там будут также располагаться учебные аудитории для студентов и рекреационный центр для посещения пещеры туристами. У входа в пещеру планируется разбить ландшафтный парк и установить в нем 20 фигур древних животных в натуральный рост, останки которых были найдены в пещере. Это трехметровый верблюд и страус высотой в 3,5 м, семья бизонов, гигантская гиена и семья гомотериев, вымерших саблезубых кошек, младший из которых – кот Таврик – уже стал символом пещеры. Фигуры изготавливаются в КНР и в Санкт-Петербурге.

Фото: пресс-служба КФУ им. Вернадского.