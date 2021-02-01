Археологи показали находки, обнаруженные в скифском некрополе близ Инкермана

Могильник Киль-Дере находится вблизи Инкермана в районе прохождения восьмого участка трассы «Таврида». Работы на объекте проводит экспедиция Института археологии РАН.

Могильник, к сожалению, был разграблен ориентировочно в 2007-2008 годах. Из 232 захоронений, исследованных археологами, всего 14 оказалось не разграбленными. Тем не менее, мы обнаружили более тысячи находок –это краснолаковая посуда конца I первого начало II века нашей эры. На тарелке мы видим «отпечаток ноги» – клеймо мастера. Кувшины II-III века нашей эры. Стеклянные емкости – бальзамарии, которые в Керчи называли «слезницы». Их наполняли эфирными маслами и использовали при погребении. Это чисто античная традиция, что говорит о связях с Херсонесом, – рассказал начальник археологической экспедиции, доктор наук Олег Шаров.

Другие находки говорят о связях древних жителей Крыма с Римской империей.

Монеты второй половины III века нашей эры. Здесь представлен серебряный динарий и бронзовые сестерции, дупондии. Конская упряжь в особом ажурном стиле – это времена Марка Аврелия, именно тогда в Римской армии использовались такие вещи. В тот период в Херсонесе стояли подразделения V Македонского легиона, XI Клавдиева легиона, I Италийского легиона, — отметил Олег Шаров.

Среди других находок – пряжки, застежки, каменные плиты.

Подобные каменные надгробия, вероятно, устанавливали над погребениями знатных людей. Предположительно некрополь Киль-Дере обладал особым статусом, – уточнил археолог Сергей Язиков.

На сегодняшний день это самая крупная коллекция каменных изваяний, принадлежащих «позднескифской» культуре. По завершению археологической экспедиции все находки будут переданы в музей.

Фото: sev.gov.ru