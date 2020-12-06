Археологическими изысканиями в Крыму займется консорциум российских вузов

Магнитогорский госуниверситет им. Г.И. Носова вошел в консорциум вузов России, которые занимаются археологическими исследованиями в Крыму, сообщает пресс-служба вуза.

Соглашение о создании университетского консорциума «Понтийская зона межцивилизационных контактов в древности и Средние века» было подписано руководителями семи российских вузов и двух академических институтов РАН с целью объединения усилий для изучения и сохранения археологического наследия Крыма, — говорится в сообщении.

По мнению ученых, сообщество ученых даст возможность использовать современные аналитические методы для масштабных исследовательских проектов на территории полуострова.

Консорциум позволит объединить наши усилия в проведении комплексных исследований на стыке естественных и гуманитарных наук. У нашего университета есть возможность использовать оборудование НИИ «Наносталей» МГТУ, применяемое в области металловедения и материаловедения. С их помощью можно посмотреть, например, и структуру монет, — комментирует директор НИИ исторической антропологии и филологии МГТУ им. Г.И. Носова, профессор Михаил Абрамзон, занимающийся античной нумизматикой.

В свою очередь доцент кафедры технологий обработки материалов МГТУ Юлия Ефимова пояснила, что вуз уже имеет опыт подобного межотраслевого взаимодействия. В частности, с помощью сканирующего электронного и стереомикроскопа проводилось исследование поверхности и химического состава античных монет.

Благодаря симбиозу материаловедов и археологов мы получили новые данные о монетных сплавах, о методе их производства, изучили структуру покрытия, — уточнила Ефимова.

В университете отмечают, что объединение усилий ученых необходимо также для организации более масштабных археологических экспедиций, поскольку в Крыму активно строятся дороги, и с места раскопок поступает много нового исторического материала.

В ходе взаимодействия участники консорциума планируют создать единую цифровую платформу для студентов и учёных всей России, а также провести конференцию по планированию будущего экспедиционного сезона.

Помимо МГТУ в консорциум также вступили Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Южный федеральный университет, Севастопольский государственный университет, Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова, Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова, Институт археологии Крыма Российской академии наук, Астраханский государственный университет.

Материалы: «Интерфакс-Юг» .