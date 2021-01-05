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Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь: "С Рождеством Христовым!"

Архиерейские богослужения в Праздник Рождества Христова в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 17:58 05.01.2021

АРХИЕРЕЙСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ
датаВремяхрам
06 января16.00Александро-Невский кафедральный собор г.Симферополя
06-07 января00.00Александро-Невский кафедральный собор г.Симферополя
07 января09.00Александро-Невский кафедральный собор г.Симферополя
07 январявечерСвято-Владимирский Херсонесский собор г.Севастополь
07 январявечерХрам Архистратига Михаила пгт.Верхняя Ореанда
08 январяЛитургияСвято-Покровский собор г.Севастополь
08 январяЛитургияАлександро-Невский собор г.Ялта
09 январяЛитургияХрам Всех Крымских Святых г.Алушта
09 январяЛитургияХрам иконы Божией Матери «Феодоровской» г.Бахчисарай
11 январяЛитургияСвято-Феодоровский храм пгт.Новофедоровка
11 январяЛитургияХрам Архангела Михаила г.Алупка (день памяти священномученика Владимира Троепольского)
12 январяЛитургияСвято-Никольский храм г.Белогорск
14 январяЛитургияСвято-Никольский собор г.Евпатория
14 январяЛитургияХрам священномученика Вениамина г.Симферополь
15 январяЛитургияХрам святителя Стефана Сурожского г.Симферополь

Источник: Симферопольская и Крымская епархия

Архиерейские богослужения в Праздник Рождества Христова в Крыму

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