Архиерейские богослужения в Праздник Рождества Христова в Крыму

|АРХИЕРЕЙСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ
|дата
|Время
|храм
|06 января
|16.00
|Александро-Невский кафедральный собор г.Симферополя
|06-07 января
|00.00
|Александро-Невский кафедральный собор г.Симферополя
|07 января
|09.00
|Александро-Невский кафедральный собор г.Симферополя
|07 января
|вечер
|Свято-Владимирский Херсонесский собор г.Севастополь
|07 января
|вечер
|Храм Архистратига Михаила пгт.Верхняя Ореанда
|08 января
|Литургия
|Свято-Покровский собор г.Севастополь
|08 января
|Литургия
|Александро-Невский собор г.Ялта
|09 января
|Литургия
|Храм Всех Крымских Святых г.Алушта
|09 января
|Литургия
|Храм иконы Божией Матери «Феодоровской» г.Бахчисарай
|11 января
|Литургия
|Свято-Феодоровский храм пгт.Новофедоровка
|11 января
|Литургия
|Храм Архангела Михаила г.Алупка (день памяти священномученика Владимира Троепольского)
|12 января
|Литургия
|Свято-Никольский храм г.Белогорск
|14 января
|Литургия
|Свято-Никольский собор г.Евпатория
|14 января
|Литургия
|Храм священномученика Вениамина г.Симферополь
|15 января
|Литургия
|Храм святителя Стефана Сурожского г.Симферополь
Источник: Симферопольская и Крымская епархия
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