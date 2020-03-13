Архитекторы считают: деревья на разделительной полосе на пл. Ушакова — удачное решение

Мест в центре Севастополе, где можно высадить новые деревья очень немного и архитекторы считают не лучшим вариантом отказываться от возможности дополнительного озеленения. На пл. Ушакова, в том числе.

Ежегодная высадка цветников из однолетников – это решение затратное. Цветники необходимо менять несколько раз за сезон, после того как цветение оканчивается, клумба пустует и не добавляет эстетический облик площади. Высадка деревьев – это наиболее экологически устойчивый вариант озеленения, – цитирует архитекторов компании Wowhaus пресс-служба Правительства Севастополя.

На пл. Ушакова, говорят специалисты, новые деревья не спорят с доминантой, а формируют пространство вокруг клумбы с кедром, подчёркивая его главенствующее положение: