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Архитекторы считают: деревья на разделительной полосе на пл. Ушакова - удачное решение
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

Архитекторы считают: деревья на разделительной полосе на пл. Ушакова — удачное решение

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:07 13.03.2020

Мест в центре Севастополе, где можно высадить новые деревья очень немного и архитекторы считают не лучшим вариантом отказываться от возможности дополнительного озеленения. На пл. Ушакова, в том числе.

Ежегодная высадка цветников из однолетников – это решение затратное. Цветники необходимо менять несколько раз за сезон, после того как цветение оканчивается, клумба пустует и не добавляет эстетический облик площади. Высадка деревьев – это наиболее экологически устойчивый вариант озеленения, – цитирует архитекторов компании Wowhaus пресс-служба Правительства Севастополя.

На пл. Ушакова, говорят специалисты, новые деревья не спорят с доминантой, а формируют пространство вокруг клумбы с кедром, подчёркивая его главенствующее положение:

Мы визуально делим площадь на две части: центральную – это пространство разворотного круга с кедром посередине, и второстепенную, плавно переходящую в улицу Гоголя, что подчеркивается рядовой посадкой деревьев на разделительной полосе. Главное что не происходит потери видовых раскрытий. На данном участке улицы и пешеходы, и автомобилисты находятся в движении, здание Матросского клуба просматривается без каких-либо потерь.  Что касается безопасности, по согласованию с Департаментом транспорта пешеходный переход перенесён на ул. Гоголя. Кроны высоких деревьев также не создают препятствий для обзора водителей — это не кустарники и видимость не нарушена. Более того, деревья позволяют лучше обозначить разделительную полосу для водителей и избежать аварийных ситуаций.

Архитекторы считают: деревья на разделительной полосе на пл. Ушакова - удачное решение

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