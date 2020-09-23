Армянск — официально — населённый пункт воинской доблести

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов вручили руководителям городского округа Армянск свидетельство и памятный знак о присвоении городу почётного звания «Населённый пункт воинской доблести».

Спикер крымского парламента Владимир Константинов отметил, что Армянск стал первым населённым пунктом на территории республики, удостоенным этого почётного звания.

Перекопский перешеек — это ворота в Крым, легендарная земля. В годы Великой Отечественной войны Перекопский вал дважды становился ареной кровопролитных боёв. Перекоп и Сиваш навсегда вошли в историю как символы мужества. Здесь во время войны погибло более 33-х тысяч человек. Имя им — подвиг! Подвиг их — бессмертен, — сказал он, добавив, что это заслуженная награда для жителей города.