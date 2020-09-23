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Армянск - официально - населённый пункт воинской доблести
Герб Армянска

Армянск — официально — населённый пункт воинской доблести

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:51 23.09.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов вручили руководителям городского округа Армянск свидетельство и памятный знак о присвоении городу почётного звания «Населённый пункт воинской доблести».

Спикер крымского парламента Владимир Константинов отметил, что Армянск стал первым населённым пунктом на территории республики, удостоенным этого почётного звания.

Перекопский перешеек — это ворота в Крым, легендарная земля. В годы Великой Отечественной войны Перекопский вал дважды становился ареной кровопролитных боёв. Перекоп и Сиваш навсегда вошли в историю как символы мужества. Здесь во время войны погибло более 33-х тысяч человек. Имя им — подвиг! Подвиг их — бессмертен, — сказал он, добавив, что это заслуженная награда для жителей города.

 

Армянск - официально - населённый пункт воинской доблести

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