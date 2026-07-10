Армянск: где купить продукты, снять наличку и зарядить телефоны

В Армянске, столкнувшемся с отключениями электричества и воды и сбоями мобильной связи, продолжают функционировать центры содействия жителям. Также в городе есть возможность зарядить телефоны, купить лекарства и продукты, снять наличные деньги. Как и где можно это сделать, и как осуществляется водоснабжение города, рассказали в мининформе Крыма.

В Армянске, столкнувшемся с отключениями электричества и воды и сбоями мобильной связи, продолжают функционировать центры содействия жителям. Также в городе есть возможность зарядить телефоны, купить лекарства и продукты, снять наличные деньги. Как и где можно это сделать, и как осуществляется водоснабжение города, рассказали в мининформе Крыма.

В городе работают центры содействия – специально организованные общедоступные пункты поддержки населения для оказания гражданам базовой помощи. В этих центрах обеспечен непрерывный доступ людей к средствам связи и информации, также созданы условия для оперативной помощи гражданам. Один из центров содействия расположен на базе АО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (микрорайон им. Генерала Васильева, дом 2). Учреждение работает ежедневно с 9:00 до 20:00.

Еще один пункт расположен по адресу ул. Гайдара, 2а, в здании Центра занятости населения. Часы работы: понедельник — пятница с 8:00 до 17:00; суббота, воскресенье – с 9:00 до 15:00.

Интернет и связь

Оператор связи «Миранда» совместно с правительством Крыма организовал бесплатную точку доступа Wi-Fi в центре содействия на Генерала Васильева, чтобы граждане могли оставаться на связи со своими близкими и получать важную информацию, отметили в мининформе. Также в здании МФЦ на ул. Симферопольская, 7, установлен проводной телефон.

В министерстве также напомнили, что на полуострове работает «аварийный роуминг». Необходимо активировать эту функцию в настройках смартфона, чтобы автоматически подключаться к доступной сети другого оператора, если сеть «упала».

Водоснабжение

Подача водоснабжения в Армянске осуществляется по графику. По нечетным дням вода подается на частный сектор, по четным – в села Суворово, Перекоп, Волошино, микрорайоны им. Генерала Корявко и Генерала Васильева, улицу Больничная. Узнайте больше: Симферополь: жителям Крыма окажут бесплатные консультации Время подачи — с 18.00 до нуля часов. При этом график ориентировочный и может корректироваться, поэтому в часы подачи воды важно рационально расходовать ресурс и осуществлять его запас.

Где купить продукты по «безналу»

В Армянске работают магазины, где можно осуществить покупки по безналичному расчету, когда нет электричества: «ПУД» (микрорайон им. Генерала Васильева, 2а; ул. Гайдара, 5б; ул. Симферопольская, 12д);

«Продукты» (микрорайон им. Генерала Корявко, 24);

«Доброцен» (ул. Иванищева, 13а);

«Кубаночка» (ул. Иванищева, 22);

«Корзинка» (ул. Симферопольская, 11);

«Мир Еды» (микрорайон им. Генерала Корявко, 20).

Где приобрести лекарства и снять деньги

Во время отключения света купить в Армянске медикаменты по безналичному расчету (при наличии интернета) можно в следующих аптечных пунктах: Аптечный пункт на ул. Больничная, 1;

«Экономная аптека 108» (микрорайон им. Генерала Васильева, 25).

«Социальная аптека» (микрорайон Генерала Васильева, 5). Снять наличные деньги можно в банкоматах ПСБ и ВТБ в магазине «ПУД» на Генерала Васильева, 2а, а также в центральном офисе ВТБ на улице Симферопольская, 4а и отделении «Сбербанка» (ул. Симферопольская, 8).

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