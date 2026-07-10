Армянск: где купить продукты, снять наличку и зарядить телефоны

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Как и где работают центры содействия
В городе работают центры содействия – специально организованные общедоступные пункты поддержки населения для оказания гражданам базовой помощи. В этих центрах обеспечен непрерывный доступ людей к средствам связи и информации, также созданы условия для оперативной помощи гражданам.
Один из центров содействия расположен на базе АО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (микрорайон им. Генерала Васильева, дом 2). Учреждение работает ежедневно с 9:00 до 20:00.
Интернет и связь
Оператор связи «Миранда» совместно с правительством Крыма организовал бесплатную точку доступа Wi-Fi в центре содействия на Генерала Васильева, чтобы граждане могли оставаться на связи со своими близкими и получать важную информацию, отметили в мининформе. Также в здании МФЦ на ул. Симферопольская, 7, установлен проводной телефон.
В министерстве также напомнили, что на полуострове работает «аварийный роуминг». Необходимо активировать эту функцию в настройках смартфона, чтобы автоматически подключаться к доступной сети другого оператора, если сеть «упала».
Водоснабжение
Подача водоснабжения в Армянске осуществляется по графику. По нечетным дням вода подается на частный сектор, по четным – в села Суворово, Перекоп, Волошино, микрорайоны им. Генерала Корявко и Генерала Васильева, улицу Больничная.
Время подачи — с 18.00 до нуля часов. При этом график ориентировочный и может корректироваться, поэтому в часы подачи воды важно рационально расходовать ресурс и осуществлять его запас.
Где купить продукты по «безналу»
В Армянске работают магазины, где можно осуществить покупки по безналичному расчету, когда нет электричества:
- «ПУД» (микрорайон им. Генерала Васильева, 2а; ул. Гайдара, 5б; ул. Симферопольская, 12д);
- «Продукты» (микрорайон им. Генерала Корявко, 24);
- «Доброцен» (ул. Иванищева, 13а);
- «Кубаночка» (ул. Иванищева, 22);
- «Корзинка» (ул. Симферопольская, 11);
- «Мир Еды» (микрорайон им. Генерала Корявко, 20).
Где приобрести лекарства и снять деньги
Во время отключения света купить в Армянске медикаменты по безналичному расчету (при наличии интернета) можно в следующих аптечных пунктах:
- Аптечный пункт на ул. Больничная, 1;
- «Экономная аптека 108» (микрорайон им. Генерала Васильева, 25).
- «Социальная аптека» (микрорайон Генерала Васильева, 5).
Снять наличные деньги можно в банкоматах ПСБ и ВТБ в магазине «ПУД» на Генерала Васильева, 2а, а также в центральном офисе ВТБ на улице Симферопольская, 4а и отделении «Сбербанка» (ул. Симферопольская, 8).
Куда звонить
Телефоны дежурно-диспетчерских служб:
- Единая дежурно–диспетчерская служба Армянска (ЕДДС): + 7 978 800 21 12; +7(36567) 2-00-00 (круглосуточно);
- «Горячая линия» администрации города: +7 (978) 732-03 -73; +7 (36567) 2-15-26 (с 08:00 до 17:00 с понедельника по пятницу, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00);
- Красноперекопский филиал «Воды Крыма»: +7 (36565) 2-16-56 (приемная);
- Армянский участок красноперекопского управления по эксплуатации газового хозяйства предприятия «Крымгазсети»: +7 (36567) 2-00-06 (аварийно-диспетчерская служба);
- Армянское РОЭ «Крымэнерго» по вопросам обслуживания потребителей: +7 (36567) 2-00-60 (понедельник-четверг – с 08:00 до 17-00, пятница – с 08:00 до 16:00).
источник: РИА Новости Крым
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