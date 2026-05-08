Армянск и ещё семь населённых пунктов обесточены из-за аварии

Опубликовал: КрымPRESS в Энергетика Крыма 11:42 08.05.2026

Армянск на севере Крыма и семь населенных пунктов Красноперекопского района отключены от электричества из-за нарушения в магистральных сетях. Об этом сообщили в компании «Крымэнерго».

В связи с технологическими нарушениями в магистральных сетях произошло отключение потребителей городского округа Армянск, населенных пунктов Красноперекопского района: с. Совхозное, с. Рисовое, с. Таврическое, с. Почетное, с. Магазинка, с. Новоалександровка, с. Новоивановка, — говорится в сообщении.

Проводятся аварийно-восстановительные работы. В течение четырех часов электроснабжение обещают восстановить.

Как сообщалось ранее, шесть населенных пунктов Алуштинского округа обесточены в пятницу утром из-за аварии на сетях.

источник: РИА Новости Крым 

