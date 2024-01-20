Специалисты говорят, что в последнее время все мы делимся на две большие группы: одни в своих пищевых пристрастиях делают акцент на фастфуд и «подножный корм», другие же буквально становятся гурманами, пробуя самую разнообразную кухню. Так вот, по мнению вторых: армянская кухня — одна из самых вкусных кухонь мира. И популярных повсеместно: вкусно угостить может и армянский ресторан в Санкт-Петербурге, и небольшая кафешечка в небольшом городке.

А почему? Да потому что армянская кухня богатая и разнообразная, отражающая богатую историю и культуру народа, но в то же время довольно простая. Вот несколько основных черт армянской кухни: