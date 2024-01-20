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Армянская кухня — одна из самых вкусных кухонь мира
фото: cilicia.ru

Армянская кухня — одна из самых вкусных кухонь мира

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 16:34 20.01.2024

Специалисты говорят, что в последнее время все мы делимся на две большие группы: одни в своих пищевых пристрастиях делают акцент на фастфуд и «подножный корм», другие же буквально становятся гурманами, пробуя самую разнообразную кухню. Так вот, по мнению вторых: армянская кухня — одна из самых вкусных кухонь мира. И популярных повсеместно: вкусно угостить может и армянский ресторан в Санкт-Петербурге, и небольшая кафешечка в небольшом городке.

А почему? Да потому что армянская кухня богатая и разнообразная, отражающая богатую историю и культуру народа, но в то же время довольно простая. Вот несколько основных черт армянской кухни:

  • мясо и гриль: мясо играет важную роль в армянской кухне. Шашлык (кебаб) является популярным блюдом, где мясо, чаще всего ягненок или говядина, маринуется и жарится на гриле.
  • хачапури и лаваш: хачапури — это разновидность хлеба, часто с сыром или зелеными. Лаваш — традиционный армянский хлеб, тонкий и мягкий.
  • лаваш и долма: лаваш часто используется для приготовления долмы — виноградных листьев, обернутых вместе с фаршем из риса, мяса и специй.
  • кебаб: помимо шашлыка, армяне также готовят разнообразные виды кебаба, включая люля-кебаб, который состоит из мелко нарезанного мяса и специй.
  • овощи и зелень: армянская кухня богата овощами и зеленью. Популярными блюдами являются, например, баклажановый кавар и салаты с помидорами и зеленью.
  • супы: традиционные армянские супы включают лапшу с травами и бульон на основе мяса.
  • сладости: как и во многих кухнях Ближнего Востока, сладости играют важную роль в армянской кухне. Армянские сладости включают пахлаву, халву и другие десерты.

Армянская кухня, отмечают повара «Кликия», также известна своими уникальными приправами и соусами, такими как ткемали (сливовый соус) и чубар (чесночный соус):

В её основе яркие сочетания приправ, спелых овощей и зелени, большое разнообразие сочных мясных блюд, приготовленных на мангале, рыба, сыр, фрукты. 

Современная армянская кухня сохраняет традиционные элементы, но также подвергается влиянию современных тенденций, что, возможно, способствует ее растущей популярности.

Армянская кухня - одна из самых вкусных кухонь мира

фото: cilicia.ru

Можно ли назвать армянскую кухню полезной?

Армянская кухня, как и любая другая, включает в себя разнообразные блюда, и их пищевая ценность может варьироваться. В целом, армянская кухня может предложить ряд полезных и питательных ингредиентов. Вот несколько примеров:

  • овощи и зелень: многие армянские блюда готовятся на основе овощей, зелени и трав, а это —  важные витамины, минералы и антиоксиданты.
  • масла и здоровые жиры: в армянской кухне часто используется оливковое масло и другие натуральные масла, которые содержат полиненасыщенные жиры, полезные для сердца.
  • злаки и хлеб: источники углеводов и клетчатки.
  • фрукты и орехи: витамины, минералы и полезные жиры.
Армянская кухня - одна из самых вкусных кухонь мира

фото: cilicia.ru

Армянская кухня завоевывает мир

Армянская кухня заслуживает признание и становится все более популярной в различных частях мира. Ее уникальные вкусы, сочетание приправ, разнообразие блюд и использование свежих ингредиентов привлекают внимание любителей кулинарии. В последние годы армянская кухня получила больше внимания благодаря расширению гастрономического интереса и растущей популярности культурного обмена через еду.

Рестораны, предлагающие армянскую кухню, становятся успешными в различных странах, а также возрастает интерес к армянским кулинарным фестивалям и мероприятиям. Кроме того, современные тренды, такие как возрастающий интерес к здоровому питанию и экзотическим вкусам, способствуют росту популярности армянской кухни.

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