Арт-кластер «Таврида»: первые участники «Меганомики» прокачали навыки креативного лидерства

Участниками образовательного проекта стали более 20 человек – выпускники программы кадрового и управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС (которую еще называют «школой губернаторов»), а также руководители арт-резиденций из различных регионов России.

Обучение длилось пять дней, за это время участники школы приобрели новый взгляд не только на креативную экономику, но и на проектную деятельность. В результате были проработаны три реальных проекта, которые участники реализуют в своей профессиональной деятельности. Один из проектов связан с развитием городской транспортной среды, другой – с кадровым обеспечением индустрии гостеприимства, а третий – с развитием партнерской сети арт-резиденций «Тавриды». Проработка каждого проекта предполагала, в том числе, вовлечение как минимум пяти заинтересованных сторон с различными ценностями, потребностями и ресурсами.

Задача нашего проекта – изменить городскую транспортную среду, повысить безопасность и комфорт городского транспорта. Для этого предполагается объединить усилия урбанистов, промышленных дизайнеров и экспертов транспортной сферы, а также пассажиров, муниципалитетов и существующей транспортной инфраструктуры. Для урбанистов важна возможность участвовать в принятии решений по развитию городского транспорта, для дизайнеров и экспертов – профессиональная вовлеченность и связанная с этим коммерческая выгода, для пассажиров и муниципалитетов – итоговое качество транспортного обслуживания. Сейчас эти группы людей не слышат друг друга, – рассказал слушатель «Меганомики», заместитель главы Тюмени Петр Вагин во время итоговой презентации проектов.

Он сообщил, что проект предполагает формирование системы субсидий и грантов для урбанистов, промышленных дизайнеров и экспертов, создание площадок для обсуждения дизайна транспортной среды, а также разработку новой концепции развития транспорта с опорой на общественное мнение.

Программа «Меганомики» направлена на развитие творческо-управленческих способностей.

Меганомика» не похожа на классическое образование. У нас нет передачи знаний и навыков от мастера к ученику. Все мы – соучастники процесса открытия нового знания. Мы говорим о новом общественно-экономическом укладе, который и называем Меганомикой, и к которому все мы обязательно придем. Но каким он будет, не знает никто. Нам известно только одно: в этом укладе креативно-инновационная деятельность будет основной человеческой активностью. Все социальные процессы там будут кардинально другими. Наши участники – меганавты – люди, которые исследуют это прекрасное будущее, а мы лишь даем им инструменты, помогающие их исследованию, – говорит один из авторов «Меганомики», технокультуролог, радиоведущий и визионер арт-кластера «Таврида» Иван Карпушкин.

Важными элементами обучения стали неопределенность (участники школы не знали, что будут делать в течение дня) и выход из зоны комфорта. Второй день обучения начался для слушателей школы в 3 часа утра с подъема на гору Меганом, где они встретили рассвет над Черным морем. Занятия и проектная работа длились 12-14 часов ежедневно. Участники жили на площадке арт-кластера «Таврида» в двухместных домиках.

Когда мы проектировали программу, мы опасались, что то состояние неизвестности, в которое мы погружаем людей, даст основную негативную обратную связь. Но эти опасения не подтвердились. Наоборот, именно эта неопределенность лежит в основе того нового опыта, тех новых знаний, которые они для себя открыли. Прежде чем запустить эту программу, мы около трех лет исследовали, искали, открывали новые подходы, апробировали их со своими студентами и аудиториями различных конференций, форумов, стратегических сессий и других мероприятий. В Меганомике мы собрали воедино и новые подходы, и новое видение, и новые смыслы. Мы вложили в нее душу, мы проводим ее с открытой душой, и получаем это же в ответ, – сообщил визионер арт-кластера «Таврида», руководитель Центра исследований культурной среды философского факультета МГУ Олег Иванов.

Он отмечает, что ряд слушателей «Меганомики» могут уже в этом году вернуться на «Тавриду» и заново пройти программу.

Меганавты – это люди, которые исследуют будущий общественно-экономический уклад. Мы предложили им это, и они с этим согласились, они в это погрузились, и они уже не смогут не развиваться в этом направлении, – уверен Иван Карпушкин.

Школа лидеров креативной экономики «Меганомика» – это апробация образовательных программ создаваемого в Крыму Университета креативных индустрий, который тоже получил название «Меганомика». Школа базируется в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» в бухте Капсель возле горы Меганом. Новый образовательный проект дополняет традиционные арт-школы «Тавриды» для молодых деятелей культуры и искусств. В 2021 году «Меганомика» пройдет шесть раз. Слушателями следующих модулей станут заместители руководителей регионов России, лидеры социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольческих объединений, социальные предприниматели, руководители образовательных организаций и сотрудники государственных структур.

фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»