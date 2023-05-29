Арт-кластер «Таврида» презентовал искусство будущего на открытии академии «Меганом»

27 мая в рамках открытия Академии творческих индустрий «Меганом» была презентована мультимедийная выставка «День Первый». Наука и искусство слились в единое целое и предстали перед участниками в формате интерактивных и мультимедийных зон, голографических инсталляций, видеоарта и творчества цифровых художников-резидентов «Таврида.АРТ». Выставка доступна с 27 мая по 30 июня 2023 года и будет открыта для всех гостей открытия академии «Меганом». Со 2 июня попасть на экспозицию можно будет по предварительной регистрации на сайте: tavrida.art.

«День Первый» представлена в виде прогулочного маршрута, в каждой точке которого они познакомятся с новым объектом, символизирующим слияние науки и природы, света и формы, божественной составляющей нашего мира и рукотворного вмешательства человека. Ядром каждой экспозиции стали технологии искусственного интеллекта, на его основе создалось инновационное и передовое искусство.

Специально для выставки «День первый» международные креативные студии OOPS Team и Robohall разработали несколько интерактивных зон. Главной точкой притяжения в Выставочном зале Академии стала мультимедийная инсталляция «Солнечный цветок», основой которой служит тяжелый промышленный робот-манипулятор.

Бутон цветка сделан из LED-экранов с дополнительным светом и компьютерным зрением. Зрители смогли увидеть, как бутон в реальном времени поворачивается в сторону солнца, имитируя поведение живого растения.

Основной посыл выставки пояснила Баскаева Ася, руководитель проектов по направлению «изобразительное искусство», искусствовед, куратор выставки:

В этой выставке мы пытаемся осмыслить творческий процесс как некий «божественный» акт, особую данность человека. И речь не только о классических формах искусства. Сегодня оно не стоит на месте и вбирает в себя достижения науки и прогрессивные новшества. Так возникают новые течения современного искусства, такие как сайнс-арт, техно-арт и прочие. Инсталляции и объекты выставки День первый созданы с помощью техников, айти-специалистов и художников, а также дополнены искусственным интеллектом. Наши творцы смогли обуздать технологии, применить их в своем творчестве, не испугавшись новых достижений технологии, а превратив их в еще один художественных инструмент.

В мероприятиях, посвященных открытию Академии, приняли участие общественные и политические деятели, звезды эстрады, деятели культуры и творческих индустрий, молодые творцы со всей России, а также популярные блогеры и представители СМИ. Частью культурной программы стали перфоманс на строительном кране «Ловцы снов», джазовая программа с участием квинтета Игоря Бутмана, Трибьют «Иванушки International», посвященный Легенде Тавриды – Игорю Матвиенко с участием известных артистов и резидентов арт-кластера «Таврида». В день открытия Академии «Меганом» были представлены ключевые образовательные программы, которые будут запущены уже в этом году. Кроме того, Движение Первых открыло свое первичное отделение в Крыму.

Технологическая компания VK выступает стратегическим партнером «Тавриды» и Академии творческих индустрий «Меганом». В Академии запущен лекторий VK, в котором будут проходить образовательные мероприятия и встречи на актуальные для творческой молодежи темы. Компания также представила творческое пространство VK Клипов для самостоятельной работы участников и съемок UGC-контента. Для участников было запущено мини-приложение «Меганом» ВКонтакте, благодаря которому они смогут в удобном формате следить за программой обучения и пользоваться разными сервисами Академии.

Справочная информация:

«Таврида.АРТ» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Организатор — АНО «Центр развития культурных инициатив». «Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Молодёжь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодёжного образовательного форума. В 2019 году «Таврида» выросла в арт-кластер, который объединил образовательные заезды, фестиваль, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, акселератор проектов, Академию творческих индустрий «Меганом» и другие проекты. В 2023 году по распоряжению Президента РФ Владимира Путина «Таврида» преобразована в первый в России молодёжно-просветительский курорт. В настоящее время ведутся работы по развитию территории и расширению инфраструктуры.

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