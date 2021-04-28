Арт-кластер «Таврида» расширяет сеть арт-резиденций в городах России

Арт-резиденции – это площадки для совместной работы молодых деятелей культуры и искусства, представителей творческих индустрий, науки, некоммерческих организаций, управленцев и экспертов. В арт-резиденциях проходят выставки, концерты, воркшопы, конкурсы на получение грантов. В некоторых арт-резиденциях созданы коворкинги и креативные пространства для творчества. Предполагается, что арт-резиденции станут точками роста креативной экономики в регионах, — отмечают в пресс-службе АНО «Центр развития культурных инициатив».

Арт-кластер «Таврида» формирует сеть арт-резиденций совместно с университетом креативных индустрий Universal University. Идет работа по созданию 40 арт-резиденций в 31 субъекте РФ, включая уже действующие, сообщил генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин в своем выступлении на форуме IPQuorum 2021: Tech for Content, который прошел в Сколково. Руководитель арт-кластера «Таврида» выступил на сессии «Креативно-инновационное пространство» 27 апреля.

Нам поступает большое количество заявок от потенциальных партнеров в регионах, готовых участвовать в создании арт-резиденций. Только за последние три дня к нам присоединились еще три команды из трех городов, – сказал Сергей Першин. — Мы готовы взаимодействовать со всеми, кто соответствует критериям, – сказал руководитель арт-кластера «Таврида». – Чем больше арт-резиденций, тем лучше. Но важно, чтобы это было содержательно, чтобы каждая арт-резиденция работала, создавала для молодых людей возможности самореализации в творчестве.

Число арт-резиденций в каждом регионе не ограничено.

Арт-кластер «Таврида» начал формировать федеральную сеть арт-резиденций в 2019 году. В 2020 году 5 регионов России – Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Ставропольский край, Ивановская и Тюменская области – получили гранты на создание арт-резиденций. Общая сумма грантовой поддержки – 35,6 млн рублей.

фото: пресс-служба АНО «Центр развития культурных инициатив»