Арт-кластер «Таврида» создаст свою краудфандинговую платформу

Краудфандинг сейчас – один из самых популярных инструментов экономической поддержки различных идей и проектов. «Таврида.Старт» станет площадкой, которая поможет молодым деятелям культуры и искусств в поиске финансирования и инвестиций для реализации перспективных творческих проектов.

Заявить о своей идее и начать сбор средств на платформе «Таврида.Старт» смогут представители креативных индустрий и собственники бизнеса, молодые деятели классических и современных видов искусства, студенты, представители волонтерских движений, НКО и другие желающие. Благодаря платформе «Таврида.Старт» у молодых творцов будет возможность осуществить самые смелые творческие замыслы в различных сферах креативных индустрий. Собрать деньги на клип, найти единомышленников и финансирование на открытие онлайн-школы искусств, привлечь инвесторов для создания арт-пространства в регионе – на платформе «Таврида.Старт» не будет ограничений. Все, что нужно, – интересная идея и ее презентация на сайте, — отмечают в пресс-службе АНО «Центр развития культурных инициатив».

В отличие от других краудфандинговых платформ «Таврида.Старт» станет не только сервисом по сбору средств, но и площадкой, где творцы смогут получить юридическую помощь по финансовым вопросам и где в удобном формате будет выстраиваться коммуникация между автором идеи и частными инвесторами. При этом «Таврида.Старт» объединит уже существующие программы грантовой поддержки и выступит своего рода акселератором, который будет давать импульс для развития новых креативных проектов.

Запустить платформу планируется в 2022 году, до этого времени она будет работать в тестовом режиме.

фото: пресс-служба АНО «Центр развития культурных инициатив»