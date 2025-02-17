Арт-кластер «Таврида»: учителя Крыма учатся создавать творческую среду в школах

Программа «Меганомика. Среда образования», которая проходит на «Таврида.АРТ» несколько раз в год, нацелена на развитие творческого мышления у преподавателей школ Республики Крым. Программа позволяет шаг за шагом создавать новую образовательную среду на полуострове.

В этот раз в рамках Лаборатории визуальных искусств 111 учителей — начальных классов, русского и иностранного языков, географии, физкультуры, математики, истории, музыки, ИЗО и биологии — осваивают современные технологии визуализации смыслов. Их внедрение в обучение позволит повысить вовлечённость учащихся в образовательный процесс. Партнёром программы выступает Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым.

Мы высоко ценим партнёрство с Академией творческих индустрий «Меганом», которое позволяет нам совместно работать над развитием творческого потенциала наших учителей. Важность такого сотрудничества заключается в возможности предоставления им современных практических инструментов для создания творческой среды в школах. Это не только способствует модернизации образовательного процесса, но и делает обучение более интерактивным и интересным для школьников, — отмечает министр образования, науки и молодёжи Республики Крым Валентина Лаврик.

В течение пяти дней федеральные эксперты погружают участников в творческую среду, знакомят с актуальными трендами визуализации и учат передавать смыслы с помощью художественных средств. По итогам учителя смогут разрабатывать вовлекающие учебные материалы с использованием нейросетей, видеоконтента, мемов, композиции и цвета.

Логика культурной эволюции в современном мире — это приоритет визуального. То есть картинка превалирует над словом. Это данность эпохи. Сюда же можно добавить ещё и теорию клипового мышления. Поэтому стоит учитывать наши изменения для того, чтобы заниматься обучением. Для того, чтобы интегрировать визуализацию в обучение, можно начать с простого: включение картинок, мемов, выделение цветом — пойти по пути вот такого почти психологического обучения. А можно пойти по творческому, символическому направлению и попробовать отталкиваться, например, от доски ассоциаций, когда вы изучаете какую-нибудь тему и в её рамках вместе собираете подходящие картинки — то, что рождается в голове небольшими всполохами, когда вы об этом думаете, — рассказала о необходимости использования средств визуализации при обучении эксперт программы, философ, писательница, преподаватель МГУ им. М. В. Ломоносова и РЭУ им. Г. В. Плеханова, ведущая авторской программы на радио «Серебряный дождь», эксперт телеканала «Культура» Екатерина Гресь.

В свою очередь, эксперт программы, преподаватель философии искусства и эстетики в МГАХИ им. В. И. Сурикова, Британской высшей школе дизайна, МГУ им. М. В. Ломоносова Алёна Дятко отметила, что средства визуализации играют важную роль в обучении, потому что они помогают улучшить восприятие и усвоение информации. Например, визуальные материалы, такие как диаграммы, графики и схемы, позволяют представить сложные идеи в более доступной и образной форме, а изображения, инфографика и видео помогают закрепить знания и сделать информацию более вовлекающей. Кроме того, по словам эксперта, визуальные данные запоминаются на 65% лучше, чем текстовые, и визуализация задействует не только зрительную память, но и другие когнитивные процессы, что помогает глубже понять материал и легче его вспомнить в будущем.

Среди других экспертов, которые помогают учителям Крыма расширять профессиональный кругозор и творчески перезапускаться, основатель студии брендинга HUSKY DANCE и ателье названий «Жуква», тренер по творческому мышлению, арт-директор Международного фестиваля анимационного кино «АНИМУР» Константин Сахно, исполнительный директор благотворительного проекта «Анна помогает» Дарья Липовецкая, экс-главред Яндекс Учебника, экс-шеф-редактор Учебника Т—Ж Андрей Абрамов, режиссёр драматического театра, автор и ведущая образовательных программ по режиссуре, сценической речи и актёрскому мастерству, художественный руководитель театра-студии «ТАНДЕМ», актриса озвучивания Лина Занозина и другие.

По итогам программы педагоги представят демоуроки с применением новых практик и творческих подходов. Они будут посвящены российской культуре и её отражению в учебных предметах: великие русские деятели культуры, 80-летие Победы, медиа и технологии в обучении и прочее. Полностью оформленный учебный материал — презентации, раздаточные материалы, оформление на доске, шаблоны, плакаты — они смогут в дальнейшем использовать в работе.