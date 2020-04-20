Арт-кластер «Таврида» ведёт набор участников на фестивали уличного искусства

С 8 по 12 июля в рамках фестиваля фестивалей «Таврида – АРТ» впервые пройдут фестивали уличных танцоров, музыкантов, театральных и цирковых коллективов. Новый формат Тавриды – это еще одна возможность для молодых творцов проявить себя перед публикой.

Фестиваль уличных музыкантов набирает авторских и кавер-исполнителей различных направлений: джаз, соул, рок, поп, блюз, госпел, этно-фолк и народные песни в оригинальных обработках. Формат участия предполагает выступление сольно или в составе музыкальной группы до 5 человек, — отмечают организаторы.

Заполнить анкету участника можно на сайте: https://crki.art/street_music_contest .

На фестиваль уличных танцоров приглашаются индивидуальные исполнители и коллективы, представляющие различные танцевальные стили или владеющие навыком импровизации. Хип-хоп, дэнсхолл, вог и народные танцы украсят сцену «Тавриды». Подать заявку на участие можно на сайте: https://crki.art/street_dancers_competition .

Актерские труппы до 5 человек, работающие в жанрах драмы, балета, мюзикла, оперы и кукольного театра, а также цирковые артисты, иллюзионисты и фокусники смогут принять участие в фестивале уличных театров. Выступление продолжительностью от 30 минут будет проходить на открытом пространстве. Для участия необходимо заполнить анкету на сайте: https://crki.art/street_theater_competition .

Принять участие в фестивалях смогут граждане России и стран СНГ в возрасте от 18 до 35 лет. Участникам предоставляется проживание и питание на время Фестиваля. Сбор анкет продлится до 1 мая. По вопросам участия в фестивалях обращаться на электронную почту: street_art@crki.art.

Напомним, фестиваль фестивалей «Таврида – АРТ» пройдет с 8 по 12 июля в Крыму, в бухте Капсель. На протяжении всего периода площадка будет открыта для жителей арт-кварталов – молодых деятелей культуры и искусства в возрасте от 18 до 35 лет, прошедших конкурсный отбор. А с 10 по 12 июля Фестиваль станет доступным и для зрителей. Каждый желающий в возрасте от 16 лет сможет бесплатно пройти на территорию Фестиваля, посетить образовательную программу и увидеть выступления популярных российских исполнителе, — подчёркивают в пресс-службе Центра развития культурных инициатив.

СПРАВКА: Арт-кластер «Таврида» – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства России. Он включает в себя форум «Таврида», фестиваль «Таврида – АРТ» и образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида», который начнет работу в 2022 году. Организатор проекта – АНО «Центр развития культурных инициатив».