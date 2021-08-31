«Артек» в память о героях Второй мировой войны зажёг 10 000 свечей

Дворцовая площадь – одно из самых узнаваемых мест детского центра. Именно здесь собрались ребята на памятную акцию. 10 тысяч свечей-лампад формируют общую картину, состоящую из нескольких изображений. Пятиконечная звезда – образ красной звезды времен СССР. Мать, поднимающая своих сыновей на последнюю для многих битву за свою Родину с жестоким и ненавистным врагом – фашизмом. Журавли, которые стали символом памяти павших на войне. Пионер с устремленными в небо глазами и развевающимся галстуком на груди, вставший на защиту Отечества, — рассказали в пресс-службе МДЦ «Артек».
Воспитанники «Артека» свято чтят память героев – 20 белоснежных бюстов артековцев, погибших в годы войны, уставлены в живописном парке, на Аллее героев. Дети, открывая для себя истории подвигов героев своей страны, которые так же, как и они, отдыхали в «Артеке», не сдерживали эмоции. Участники акции почтили память погибших минутой молчания. Для артековцев памятная акция «Огненные картины войны» стала важным событием, которое запомнится на долгие годы.
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года и завершилась 3 сентября 1945 года. В крупнейшем вооружённом конфликте в истории человечества участвовали 80 % населения земного шара – 62 государства из 74 существовавших на тот момент. Самая страшная война затронула Советский Союз, миллионы людей встали на защиту Родины, отдали жизни за мирное будущее своих детей, внуков, правнуков.
Справочно
Десятая смена Международного детского центра «Морская феерия в «Артеке» пройдет с 23 августа по 13 сентября. В программе смены – мероприятия, связанные с международной и дипломатической деятельностью «Артека», события, посвященные морской тематике. Артековцы примут участие в различных программах, конкурсах, играх, соревнованиях, в которых смогут раскрыть свой творческий и личностный потенциал.
С 2017 года путевки в Международный детский центр «Артек» распространяются в качестве поощрения за достижения активных детей посредством АИС «Путевка» на основе электронного портфолио. За 2017–2021 гг. в системе зарегистрировано почти 480 тысяч детей со всей России. В 2021 году МДЦ «Артек» готов принять 32 000 детей в рамках 15 смен. В «Артеке» созданы все условия эпидемиологической безопасности.
фото: МДЦ «Артек»
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