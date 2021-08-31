«Артек» в память о героях Второй мировой войны зажёг 10 000 свечей

Воспитанники «Артека» свято чтят память героев – 20 белоснежных бюстов артековцев, погибших в годы войны, уставлены в живописном парке, на Аллее героев. Дети, открывая для себя истории подвигов героев своей страны, которые так же, как и они, отдыхали в «Артеке», не сдерживали эмоции. Участники акции почтили память погибших минутой молчания. Для артековцев памятная акция «Огненные картины войны» стала важным событием, которое запомнится на долгие годы.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года и завершилась 3 сентября 1945 года. В крупнейшем вооружённом конфликте в истории человечества участвовали 80 % населения земного шара – 62 государства из 74 существовавших на тот момент. Самая страшная война затронула Советский Союз, миллионы людей встали на защиту Родины, отдали жизни за мирное будущее своих детей, внуков, правнуков.