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Артековцы готовятся к запуску Всероссийского книжного флешмоба

Артековцы готовятся к запуску Всероссийского книжного флешмоба

Опубликовал: CrimeaPRESS в Артек 19:53 09.03.2020

Артековцы — участники смены «Слова, изменившие мир» готовятся запустить Всероссийский книжный флешмоб: детям и взрослым предложат обменяться книгами, которые делают их счастливыми. Вы точно услышите об этом проекте и захотите поучаствовать, ведь стратегию продвижения ребята разрабатывают вместе с Антоном Хрековым, основателем «Finjecto», предпринимателем и публицистом.

Артековцы готовятся к запуску Всероссийского книжного флешмоба

Книжный флешмоб задумали участники профильного отряда «Поколение 2084», который занимается социальным проектированием. Идея появилась после общеартековского книжного квеста, который стал для профильного отряда ценным объектом анализа. Результаты опросов и исследований, проведенных во время игры, привели детей к мысли о большой книжной акции, продвигающей чтение, литературу и бумажные книги. А еще книжный флешмоб станет живой интеллектуальной тусовкой, объединяющей единомышленников в разных регионах страны.

Артековцы готовятся к запуску Всероссийского книжного флешмоба

Это история про то, как использовать энергетику силы, которую мы уже вложили в какое-то дело для следующего проекта, – говорит о создании флешмоба руководитель профильного отряда «Поколение 2084» Елена Иванчук.

Артековцы готовятся к запуску Всероссийского книжного флешмоба

Акция в процессе доработки. Вместе с основателем компании «Finjecto», предпринимателем и публицистом Антоном Хрековым юные проектировщики разобрали, как придумать и реализовать пиар-кампанию – от постановки цели и определения аудитории до представления проекта в медиапространстве.

Артековцы готовятся к запуску Всероссийского книжного флешмоба

Эксперт помог артековцам определить цель и аудиторию флешмоба. Обсудили, какие виды контента можно использовать на разных медиаплощадках, как составить медиаплан и убедить СМИ в важности и актуальности события. Всероссийский книжный флешмоб стартует 20 марта, во Всемирный день счастья, а завершится 1 июня.

Артековцы готовятся к запуску Всероссийского книжного флешмоба

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».

Артековцы готовятся к запуску Всероссийского книжного флешмоба

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