Артековцы готовятся к запуску Всероссийского книжного флешмоба

Артековцы — участники смены «Слова, изменившие мир» готовятся запустить Всероссийский книжный флешмоб: детям и взрослым предложат обменяться книгами, которые делают их счастливыми. Вы точно услышите об этом проекте и захотите поучаствовать, ведь стратегию продвижения ребята разрабатывают вместе с Антоном Хрековым, основателем «Finjecto», предпринимателем и публицистом.

Книжный флешмоб задумали участники профильного отряда «Поколение 2084», который занимается социальным проектированием. Идея появилась после общеартековского книжного квеста , который стал для профильного отряда ценным объектом анализа. Результаты опросов и исследований, проведенных во время игры, привели детей к мысли о большой книжной акции, продвигающей чтение, литературу и бумажные книги. А еще книжный флешмоб станет живой интеллектуальной тусовкой, объединяющей единомышленников в разных регионах страны.

Это история про то, как использовать энергетику силы, которую мы уже вложили в какое-то дело для следующего проекта, – говорит о создании флешмоба руководитель профильного отряда «Поколение 2084» Елена Иванчук.

Акция в процессе доработки. Вместе с основателем компании «Finjecto», предпринимателем и публицистом Антоном Хрековым юные проектировщики разобрали, как придумать и реализовать пиар-кампанию – от постановки цели и определения аудитории до представления проекта в медиапространстве.

Эксперт помог артековцам определить цель и аудиторию флешмоба. Обсудили, какие виды контента можно использовать на разных медиаплощадках, как составить медиаплан и убедить СМИ в важности и актуальности события. Всероссийский книжный флешмоб стартует 20 марта, во Всемирный день счастья, а завершится 1 июня.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».