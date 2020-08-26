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Артековский звонок позвал юных крымчан и севастопольцев на «Большую перемену»

Артековский звонок позвал юных крымчан и севастопольцев на «Большую перемену»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:56 26.08.2020

25 августа в Международном детском центре стартовала 10-я смена 2020 года «Большая перемена «Артека». В ней участвуют более тысячи школьников — крымчан и севастопольцев. В течение 14 дней ребята будут искать ответы на важные вопросы о школе и школьных предметах, учиться не потому, что «надо», а потому что полезно и интересно.

Артековский звонок позвал юных крымчан и севастопольцев на «Большую перемену»

На эту смену «Артек» превратился в площадку образовательных приключений, важной частью которых является школа. Игровая модель смены похожа на школьное расписание. Каждый день смены, начиная с 1 сентября, имеет свою тему – математика, биология, литература, история… Вместе с участниками шестого онлайн-проекта артековцы будут разбираться, зачем те или иные науки нужны обычному человеку, пригодилось ли изучение предмета их старшим друзьям во взрослой жизни и искать убедительные аргументы на вопрос, зачем нужны химия, физика, информатика и другие школьные предметы.

Артековский звонок позвал юных крымчан и севастопольцев на «Большую перемену»

Артековцев ждет насыщенная программа: тематический день «Артековец сегодня – артековец всегда!», конкурс поэтов «Осень – время мечтать!», интеллектуальные игры «Эрудит» и «Артек Инсайт». Отряды посетят профориентационные мастер-классы и пройдут геймифицированное тестирование «Наука и профессии завтрашнего дня» в артековском павильоне РЖД. А в тематический День памяти и славы побывают у Мемориала Славы защитников «Артека» на месте Братской могилы воинов Отдельной приморской армии, погибших в 1944 году и посмотрят фильм о войне. Интригой смены станет дежурство отрядов по «Большой перемене», — сообщает пресс-служба МДЦ «Артек».

Артековский звонок позвал юных крымчан и севастопольцев на «Большую перемену»

Фото: пресс-служба МДЦ «Артек».

Артековский звонок позвал юных крымчан и севастопольцев на «Большую перемену»

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