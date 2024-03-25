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Артековцы 89 регионов России провели акцию поддержки и солидарности «Свеча памяти»

Артековцы 89 регионов России провели акцию поддержки и солидарности «Свеча памяти»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:51 25.03.2024

Как известно, 22 марта 2024 года в ТЦ «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел теракт с большим количеством жертв. МДЦ «Артек» разделяет горе вместе со всей страной и выражает глубочайшую скорбь. 24 марта, в день общенационального траура, дети из 89 субъектов России, в числе которых участники Движения Первых, и сотрудники «Артека» собрались возле стелы Международного детского центра и зажгли 3000 свечей, создав огненную картину.

Артековцы 89 регионов России провели акцию поддержки и солидарности «Свеча памяти»

24 марта Президентом Российской Федерации объявлен днем общенационального траура. В память о всех жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» на каждой костровой площади детского центра приспущены флаги, а возле стелы «Артека» сотрудники выложили слова «крокус», «скорбим», а также дату и время трагедии. Артековцы в течение вечера приходили к стеле и выставляли свечи-лампады по контуру, а затем зажгли 3000 свечей, создав огненную картину.

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Артековцы 89 регионов России провели акцию поддержки и солидарности «Свеча памяти»

За эти два дня каждый из нас, каждая семья и вся страна почувствовали боль и утерю. Почти 140 погибших на данный момент, среди них дети. Нам всем нужно объединиться. Сегодня скорбит каждый артековец, в трауре вся наша страна. Но уже завтра, взрослые выйдут на работу, дети пойдут в школу, и каждый день все мы будем приближать полный разгром терроризма в нашей стране. Спасибо вам за то, что сейчас мы вместе можем отдать дань памяти погибшим, – обратился к артековцам Константин Федоренко, директор Международного центра «Артек».

Артековцы 89 регионов России провели акцию поддержки и солидарности «Свеча памяти»

Артековцы выражают солидарность вместе со всей страной и скорбят с теми, чьи близкие погибли и пострадали в страшной и бесчеловечной по своей жестокости трагедии.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».

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