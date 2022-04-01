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Артиллерия – бог войны, проверено историей. Хроника побед от Минобороны РФ
Фото: history-doc.ru

Артиллерия – бог войны, проверено историей. Хроника побед от Минобороны РФ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:24 01.04.2022

Минобороны РФ продолжает проводить исторические параллели между событиями и человеческими судьбами Великой Отечественной войны и спецоперации на Украине. Сегодня рассказ о героях-артиллеристах.

Стойкость и отвага.

Командир взвода – старший офицер самоходно-артиллерийской батареи старший лейтенант Валерий Жуков во время выполнения задач специальной военной операции проводил рекогносцировку местности. Обнаружив места скопления военной техники и живой силы противника, он вызвал по ним артиллерийский огонь. Этот удар способствовал успешному продвижению российских войск. На обратном пути группа Валерия Жукова попала под обстрел украинских националистов. В этом бою он получил ранение, однако смог прорваться и затем самостоятельно выйти к основным силам.

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В 1945 году в боях за Берлин командир батареи старший лейтенант Виктор Задворнов для того, чтобы вести наблюдение и корректировать огонь, находился непосредственно в боевых порядках пехоты. Это позволяло ему успешно уничтожать все огневые точки противника, мешающие продвижению советских подразделений. Тогда во время одной из немецких контратак он получил тяжелое ранение. Однако он не покинул наблюдательный пункт и продолжал корректировать огонь.

Артиллерия – бог войны, проверено историей. Хроника побед от Минобороны РФ

 


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