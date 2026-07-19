Артисты из севастопольской Балаклавы завоевали Гран-при «Славянского базара»

Балаклавские артисты завоевали Гран-при на международном фестивале «Славянский базар в Витебске». Об этом сообщили в Балаклавском Дворце культуры.

По данным учреждения, высшую награду получила Образцовая студия свободного танца «Босиком», выступившая на сцене концертного зала «Витебск» в рамках VIII Международного танцевального проекта «Dream Dance Fest». Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» собрал около 400 юных участников из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, всего 17 творческих коллективов, около 360 человек. Среди них севастопольские танцоры стали безоговорочными лидерами.

Путь к главной сцене оказался непростым: коллектив преодолел более 2000 километров, проведя в дороге трое суток. Воспитанников студии готовила заслуженная артистка Республики Крым Екатерина Астахова.

источник: Московский комсомолец Крым

Просмотры: 50