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Артём Черпита взял "серебро" Всероссийской регаты "Зимние старты"

Артём Черпита взял «серебро» Всероссийской регаты «Зимние старты»

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:19 15.01.2020

Всероссийская юношеская парусная регата «Зимние старты» завершилась в Сочи. В первом старте нового сезона воспитанник севастопольской спортивной школы ЦСКА Артем Черпита завоевал «серебро» в  классе – «Оптимист». Самом массовом.

185 юных яхтсменов традиционно собрались в Сочи после Нового года, чтобы выявить сильнейших в классах «420», «Лазер-Радиал», «Лазер 4.7», «Кадет», «Зум 8» и «Оптимист». В «Оптимисте» соревновались 83 яхтсмена. С самого старта борьба за первую строчку развернулась между Артемом Черпитой и представителем Самарской СШОР Федором Кривобоковым. По итогам семи гонок севастополец уступил сопернику лишь 2 балла. Третьим стал представитель СШОР № 9 (Азов) Максим Мазанный, проигравший Черпите 14 баллов в итоговом протоколе, — сообщили в пресс-службе ЦСКА.

Артём Черпита взял "серебро" Всероссийской регаты "Зимние старты"

фото: Алексей Наймушин

Артём Черпита взял "серебро" Всероссийской регаты "Зимние старты"

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