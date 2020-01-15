Артём Черпита взял «серебро» Всероссийской регаты «Зимние старты»

Всероссийская юношеская парусная регата «Зимние старты» завершилась в Сочи. В первом старте нового сезона воспитанник севастопольской спортивной школы ЦСКА Артем Черпита завоевал «серебро» в классе – «Оптимист». Самом массовом.

185 юных яхтсменов традиционно собрались в Сочи после Нового года, чтобы выявить сильнейших в классах «420», «Лазер-Радиал», «Лазер 4.7», «Кадет», «Зум 8» и «Оптимист». В «Оптимисте» соревновались 83 яхтсмена. С самого старта борьба за первую строчку развернулась между Артемом Черпитой и представителем Самарской СШОР Федором Кривобоковым. По итогам семи гонок севастополец уступил сопернику лишь 2 балла. Третьим стал представитель СШОР № 9 (Азов) Максим Мазанный, проигравший Черпите 14 баллов в итоговом протоколе, — сообщили в пресс-службе ЦСКА.