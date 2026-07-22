Атака дронов на Ялту: что известно о состоянии раненых

В Ялтинском многопрофильном медцентре Федерального медико-биологического агентства (ЯММЦ ФМБА) находятся семь пострадавших при атаке беспилотников на город, из них трое – в тяжелом состоянии. Об этом сообщает канал учреждения в МАКС.

После ночной атаки врага в стационаре ЯММЦ ФМБА России находятся на лечении 7 человек. Это взрослые пациенты, получившие травмы и отравления продуктами горения. 3 человека находятся в тяжелом состоянии, – говорится в сообщении.

В медцентре отметили, что все пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами.

Лечение пациентов выполняет мультидисциплинарная бригада высококвалифицированных специалистов в соответствии со стандартами, добавили в учреждении.

В ночь на среду украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Ялте, сообщил ранее советник главы Крыма Олег Крючков. В результате удара возник сильный пожар. Выгорели 7 квартир, спасатели эвакуировали 350 человек. По словам Крючкова, пострадали 17 человек.

Первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко сообщил, что аварийно-спасательные работы в поврежденном завершены, идет техническое обследование конструкций. Затем последует строительная экспертиза, по результатам которой будет принято решение о восстановлении дома.

источник: РИА Новости Крым

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