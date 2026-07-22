Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Атака дронов на Ялту: что известно о состоянии раненых
Новости Республики
Атака дронов на Ялту: стало известно состояние раненых
фото: © РИА Новости . Алексей Куденко

Атака дронов на Ялту: что известно о состоянии раненых

Опубликовал: news-parser в Актуально 17:41 22.07.2026

В Ялтинском многопрофильном медцентре Федерального медико-биологического агентства (ЯММЦ ФМБА) находятся семь пострадавших при атаке беспилотников на город, из них трое – в тяжелом состоянии. Об этом сообщает канал учреждения в МАКС.

После ночной атаки врага в стационаре ЯММЦ ФМБА России находятся на лечении 7 человек. Это взрослые пациенты, получившие травмы и отравления продуктами горения. 3 человека находятся в тяжелом состоянии, – говорится в сообщении.

В медцентре отметили, что все пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами.

Лечение пациентов выполняет мультидисциплинарная бригада высококвалифицированных специалистов в соответствии со стандартами, добавили в учреждении.

Узнайте больше:  В «Тайгане» рассказали о самочувствии редких львят

В ночь на среду украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Ялте, сообщил ранее советник главы Крыма Олег Крючков. В результате удара возник сильный пожар. Выгорели 7 квартир, спасатели эвакуировали 350 человек. По словам Крючкова, пострадали 17 человек.

Первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко сообщил, что аварийно-спасательные работы в поврежденном завершены, идет техническое обследование конструкций. Затем последует строительная экспертиза, по результатам которой будет принято решение о восстановлении дома.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 2 368

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.