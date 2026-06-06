Турецкое рыболовное судно Duru 67 было атаковано в Черном море недалеко от Севастополя, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

Согласно заявлению командования береговой охраны, сегодня у берегов Севастополя, к западу от Крыма, было атаковано судно Duru 67под турецким флагом. В результате нападения оно получило повреждения и затонуло, — говорится в публикации со ссылкой на заявление командования береговой охраны Турции.

По данным телеканала, рыболовецкое судно Burak Kaya, находившееся в этом районе, спасло пять раненых моряков, однако один из них умер во время эвакуации.

Как сообщил накануне МИД России, ранним утром 5 июня в Азовском море были атакованы теплоходы «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджана. Азербайджанский МИД заявил, что в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна с 25 гражданами страны на борту, пять из них погибли.

Ранее в пятницу замглавы МИД России Михаил Галузин заявил журналистам, что за атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит узурпировавший власть киевский нацистский режим.

источник: РИА Новости Крым