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Новости Республики

Атаку ВСУ на Крым будет расследовать Следственный комитет России

Опубликовал: news-parser в Крым и Россия 12:07 23.07.2026

Следком России установит все обстоятельства смертельной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, вследствие украинских атак в ДНР два человека погибли, еще 10 мирных жителей пострадали; в Воронежской области погиб трехлетний ребенок, есть пострадавшие; в Шебекинском округе Белгородской области один мирный житель погиб, еще один получил ранения.

Ранее сообщалось, что силы и средства ПВО России в течение минувшей ночи подавили и уничтожили 223 украинских беспилотника.

источник: РИА Новости Крым

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