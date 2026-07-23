Атаку ВСУ на Крым будет расследовать Следственный комитет России

Следком России установит все обстоятельства смертельной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, вследствие украинских атак в ДНР два человека погибли, еще 10 мирных жителей пострадали; в Воронежской области погиб трехлетний ребенок, есть пострадавшие; в Шебекинском округе Белгородской области один мирный житель погиб, еще один получил ранения.

сообщалось, что силы и средства ПВО России в течение минувшей ночи подавили и уничтожили 223 украинских беспилотника. Ранеечто силы и средства ПВО России в течение минувшей ночи подавили и уничтожили 223 украинских беспилотника.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 50