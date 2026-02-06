АТОР: Крым может увеличить турпоток до 10 млн туристов при сохранении доступной цены

Крым в 2025 году принял почти 7 миллионов туристов, это на 15% больше, чем год назад, сообщал глава республики Сергей Аксенов. При этом инфраструктура региона готова к приему 10 миллионов туристов в год, заявлял председатель парламента республики Владимир Константинов.

Что касается прироста +30% относительно прошлого года – в Крыму это возможно. А условия, в общем, довольно простое: не поднимать цену. Это прямо достаточное условие для того, чтобы, спрос на Крым увеличился, – убеждена Ломидзе.

По ее словам, сложно гарантировать, что Крым в ближайшие сезоны примет до 10 млн туристов, но есть все предпосылки к тому, что регион продолжит оставаться хитом продаж, как это было в 2025 году.

При этом глава ассоциации подчеркнула, что взрывной рост турпотока на крымское направление в прошлом году был обусловлен в первую очередь именно доступной ценой: при том, что цены на отдых на полуострове выросли, этот рост все же оказался небольшим и намного ниже, чем в соседнем Краснодарском крае.