Ау, таланты! В Гагаринском парке Симферополя хотят возобновить Дни духовых оркестров

Желая возродить хорошую давнюю традицию – игру духовых оркестров в парках крымской столицы, дирекция Детского парка ищет талантливые коллективы музыкантов, которые смогут украсить своим выступлением главный парк Симферополя – Гагаринский.

Возможно, это будет не один, а разные коллективы полуострова, в том числе детские духовые оркестры, для выступления которых мы определим время в первой половине дня. Пока рассматриваем варианты выступлений лишь в выходные дни. Планируем отдать тенистую территорию рядом с прудом, неподалёку от скульптурной композиции «Три грации». Это идеальная локация, так как рядом центральный вход в парк, место у всех на виду, к тому же тут много пространства, для тех, кто захочет потанцевать под любимые мелодии. При этом обязательно будем следовать всем требованиям Роспотребнадзора при организации данных мероприятий, — цитирует пресс-служба администрации крымской столицы директора МБУК «Детский парк» Виталия Ратковского.

Кроме того, он добавил, что дирекция парка будет размещать еженедельные анонсы о выступлениях духовых оркестров, в которых будет указываться точное время и место концертов, рассказ о коллективе и фото.

Коллективы музыкантов, которые хотят выступить в Гагаринском парке, могут обратиться в дирекцию парка по телефону: +7 978 743 17 66.