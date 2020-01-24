Ау, владельцы коттеджей и дач! Налоги и лицензии в 2020 году

С 2020 года для дачников начали действовать несколько важных законодательных изменений. Они коснулись водопользования СНТ, налогообложения земли общего пользования, получения участка и налога на подаренную дачу.

Подробнее о нововведениях — в обзоре, подготовленном экспертами РБК-Недвижимость .

Лицензирование скважин

С 2020 года лицензирование общих скважин садоводческими товариществами стало обязательным и платным. Получение лицензии обойдется СНТ в 7,5 тыс. руб. Нарушителям грозит штраф до 1 млн руб. Дачникам, у которых есть своя скважина на участке, лицензия понадобится только в том случае, если из нее в сутки добывается более 100 куб. м воды и при этом затрагивается центральный водоносный горизонт.

Налог на земли общего пользования

С 1 января 2020 года снизился налог на земли общего пользования СНТ. Сниженная ставка составила 0,3% вместо прежних 1,5% от кадастровой стоимости. Нововведение приравняло участки с видом разрешенного использования «для дачного хозяйства» или «для дачного строительства» к садовым и распространило на них льготную налоговую ставку.

Новый порядок выделения земельных участков

1 января 2020 года закончился срок, в который землю в СНТ можно было получить в упрощенном порядке — на основе проекта организации и застройки территории, утвержденного местным муниципалитетом. Теперь для этого понадобятся проекты планировки и межевания территории товарищества.

Налог за подаренную дачу

С 2020 года в случае продажи садового дома с участком, который был унаследован либо подарен в 2019 году или позже, владелец может снизить на законном основании свой налогооблагаемый доход. Это возможно, если трехлетний срок владения имуществом еще не истек. Нововведение действует в отношении расходов наследодателя либо дарителя, сделанных для приобретения данной недвижимости, а также суммы НДФЛ, уплаченной в момент получения дома с участком в качестве дара (при условии, что даритель и получатель дара не являются близкими родственниками).

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Напомним, что 1 января 2019 года вступил в силу закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества…». Документ определяет понятие объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и правила застройки участков, а также регулирует отношения в садовых некоммерческих товариществах.

Кроме того, в России продлили действие дачной амнистии. Соответствующий законопроект приняла Госдума и одобрил Совет Федерации. Граждане смогут воспользоваться упрощенным порядком оформления права собственности на дачные, садовые дома и хозяйственные постройки до 1 марта 2021 года.

Источник: РБК-Недвижимость

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