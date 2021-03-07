Аутсорсинг бизнес-процессов: отличное решение, но важно выбрать партнёров-профессионалов

Те, кто является участником современного делового сообщества, выступая в статусе руководителей, соврать не дадут: текущие реалии таковы, что бизнесу доводится не столько работать, сколько выживать. И не столько с точки зрения сложностей, связанных с зарабатыванием денег, а сколько с огромным количеством моментов, регламентирующих предпринимательство. Даже небольшому ООО едва ли не ежедневно приходится решать массу вопросов самой разной направленности — от финансовых до юридических. И — да: все эти «истории» максимально бюрократизированы. То есть, каждый шаг должен быть подтверждён документально, иначе — штраф.

Конечно, говорим несколько утрированно, но факт остаётся фактом: бизнес в современных условиях может функционировать успешно только в том случае, если его жизнедеятельность обеспечивают профессионалы. Грамотные управленцы, бухгалтеры, кадровики, юристы и т.д. Сложность в том, что не каждое предприятие может позволить себе иметь в своём штате всех этих экспертов. Элементарно — дорого!

Именно поэтому в последнее время набирает обороты такая форма ведения бизнеса как передача дел сторонним специализированным компаниям. Речь идёт об аутсорсинге бизнес-процессов — https://notagroup.com.ua/ru/, когда решение вопросов, связанных с юридическим, финансовым, бухгалтерским сопровождением перепоручается нанятым на работу специалистам, но не состоящим в штате предприятия. Иначе такая услуга называется бэк-офис. И это определение в полной мере раскрывает суть взаимоотношений, складывающихся между заказчиком и исполнителем:

Перевод неприбыльных отделов бизнеса на аутсорсинг избавляет предпринимателей от рутинных проблем, и у владельцев появляется время для развития его основного дела, для креатива и воплощения новых идей, — отмечают специалисты компании Nota Group, специализирующейся на комплексном сопровождении и помощи для малого и среднего бизнеса.

Аутсорсинг: суть дела — в профессионализме

Что же нужно учитывать, чтобы перевод бизнеса на аутсорсинг был максимально эффективным? Главный момент: крайне важно выбрать в партнёры опытных специалистов.

Подчеркнём — лучше ставку делать на крупные компании, а не на отдельных специалистов-фрилансеров. Почему так?

Причина проста: тематика возникающих вопросов, тем более, когда речь идёт о растущем предприятии, может быть самой разнообразной, так что «иметь под рукой» экспертов из разных бизнес-областей, способных поддержать «здесь и сейчас», буквально жизненно важно.

Клиенты, сотрудничая с нами, нанимают не одного штатного сотрудника, а команду специалистов. Соответственно, не волнуются, что в нужный момент человек будет в отпуске или на больничном. Плюс: под каждого клиента мы разрабатываем индивидуальный пакет услуг, который необходим именно его бизнесу, — озвучивают свой алгоритм работы в компании Nota Group.

Выбирая компанию-аутсорсера стоит сделать акцент на:

опыте специалистов. Он априори должен быть значительным. Компания должна быть представлена на рынке такого рода услуг уж точно не один год. Ситуации бывают разные (разной сложности!) и часто их удачное решение зависит именно от опытности экспертов, их связей…

открытости компании. Другими словами, вам должны гарантировать, что вы будете в курсе любых происходящих процессов. Вам будут помогать, но не действовать «за спиной».

компания должна нести ответственность за свои действия, то есть — гарантировать результат. Здесь основной совет: прописывать досконально, что вы хотите от аутсорсера, и какой перечень услуг она вам оказывает.

Аутсорсинг: когда перспективы важнее рутины

Какому бизнесу точно стоит задуматься об аутсорсинге бизнес-процессов?

малому бизнесу, когда необходимо решить какие-либо задачи, но опытных сотрудников для их реализации нет.

среднему и крупному бизнесу, для которого главная цель — быстрое развитие, связанное с решением нестандартных вопросов, тогда как на «текучку» ни времени, ни трудовых ресурсов нет.

бизнесу в целом, когда есть нужда привести в порядок дела, но не хватает опытного профессионального взгляда «извне».

И, наконец: насколько безопасно открывать «закулисье» своего бизнеса специалистам, нанятым со стороны? Этот вопрос априори возникает, когда речь заходит об аутсорсинге. Ответим так: однозначно быть уверенными в том, что ваша конфиденциальная информация «не уйдёт налево», можно только в том случае, если сотрудничаете с компанией-аутсорсером, гарантирующей сохранность данных своей репутацией.