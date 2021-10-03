Аварии на сетях оставили центр Симферополя без воды

В центре Симферополя сегодня нет воды. Как сообщили в ГУП РК «Вода Крыма», в связи с повреждением на сетях холодного водоснабжения на улице Гоголя до 20:00 (ориентировочно) ограничено водоснабжение по адресам:
- проспект Кирова (частично),
- ул. Самокиша (частично),
- ул. Гоголя (частично),
- ул. Горького (частично).
Еще одна авария на сетях (и тоже в центре, на этот раз на улице Ленина) также до 8 часов вечера оставила без воды жителей:
- ул. Ленина,
- пер.Спендиаровых,
- ул. Володарского,
- ул. Студенческая,
- ул. Ефремова,
- Фабричный спуск,
- ул. Таврическая,
- переулок Круглый,
- ул. Курчатова,
- Сивашский переулок,
- Тихий переулок.
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