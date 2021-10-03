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Аварии на сетях оставили центр Симферополя без воды

Аварии на сетях оставили центр Симферополя без воды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:56 03.10.2021

В центре Симферополя сегодня нет воды. Как сообщили в ГУП РК «Вода Крыма», в связи с повреждением на сетях холодного водоснабжения на улице Гоголя до 20:00 (ориентировочно) ограничено водоснабжение по адресам:

  •  проспект Кирова (частично),
  • ул. Самокиша (частично),
  • ул. Гоголя (частично),
  • ул. Горького (частично).

Еще одна авария на сетях (и тоже в центре, на этот раз на улице Ленина) также до 8 часов вечера оставила без воды жителей:

  • ул. Ленина,
  • пер.Спендиаровых,
  • ул. Володарского,
  • ул. Студенческая,
  • ул. Ефремова,
  • Фабричный спуск,
  • ул. Таврическая,
  • переулок Круглый,
  • ул. Курчатова,
  • Сивашский переулок,
  • Тихий переулок.

 

Аварии на сетях оставили центр Симферополя без воды

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