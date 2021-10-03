Аварии на сетях оставили центр Симферополя без воды

В центре Симферополя сегодня нет воды. Как сообщили в ГУП РК «Вода Крыма», в связи с повреждением на сетях холодного водоснабжения на улице Гоголя до 20:00 (ориентировочно) ограничено водоснабжение по адресам:

проспект Кирова (частично),

ул. Самокиша (частично),

ул. Гоголя (частично),

ул. Горького (частично).

Еще одна авария на сетях (и тоже в центре, на этот раз на улице Ленина) также до 8 часов вечера оставила без воды жителей:

ул. Ленина,

пер.Спендиаровых,

ул. Володарского,

ул. Студенческая,

ул. Ефремова,

Фабричный спуск,

ул. Таврическая,

переулок Круглый,

ул. Курчатова,

Сивашский переулок,

Тихий переулок.