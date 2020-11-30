Аварии, утечки, нарушения графика подачи воды, снова утечки… На что жалуются жители Симферополя

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в прямом эфире провел совещание по водоснабжению Симферополя, Бахчисарайского и Симферопольского районов. Он отметил, что за прошедшую неделю от граждан поступали жалобы и обращения в социальных сетях по проблемным вопросам водоснабжения, а также добавил, что все вопросы были отработаны в режиме ручного управления.

Всего за неделю зарегистрировали 1073 обращения по воде, среди которых основные по нарушению графика подачи воды. Также среди других важных тем: отсутствие водоснабжения на верхних этажах, заявки по утечкам, аварийным работам на сетях, по качеству воды и её подвозу. Также по вопросам теплоснабжения поступило 164 обращения граждан, — рассказал Глава Крыма.

С 23 по 29 ноября в Единую дежурно-диспетчерскую службу Симферополя поступило 133 обращения по водоснабжению. Большинство из них касались проведения аварийных работ на сетях водоснабжения. В колл-центр ГУП РК «Вода Крыма» поступило 253 звонка по водоснабжению, а в Центр оперативного реагирования – 106.

В социальных сетях в адрес администрации города поступило 17 обращений. Граждане обращались с просьбами по пересмотру графика подачи воды в сторону увеличения. Также были обращения по слабому напору на верхних этажах и высокой мутности воды. По всем вопросам, поступившим от горожан, обратная связь обеспечена, – отметил заместитель главы администрации города Симферополя Анатолий Русин.

Так, за минувшую неделю поступали жалобы в связи с низким напором воды по улице Ковыльная, 54 и проспекту Победы, 60. Все обращения были отработаны совместно со специалистами ГУП РК «Вода Крыма» и управляющих компаний.

По улице Первомайская, 3-а и 3-в есть проблемы по качеству подаваемой воды, а также по подаче тепла. В течение недели у людей из кранов текла мутная вода. На месте практически ежедневно находится руководитель частной управляющей компании. Причину и путь решения данной проблемы ищем вместе с «Водой Крыма», – сообщил заместитель главы администрации Симферополя.

Глава РК Сергей Аксёнов обратил внимание на то, что проблемы не нужно переадресовывать, а также поручил обращать отдельное внимание на обратную связь с заявителями.

Нужно обращать особое внимание на те случаи, где реакция на обращения граждан поступала с задержкой. Персонально разбираться в каждой ситуации, получать обратную связь. При этом работа управляющих компаний координируется администрациями городов и районов, все вопросы взаимодействия решаются путем личного созвона, главное делать это своевременно, — подчеркнул Глава Крыма.

Он поручил руководителям профильных подразделений проводить выезды на объекты водоснабжения на регулярной основе с целью оперативного решения возникающих проблем.