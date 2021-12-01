Авария на подстанции оставила без света и тепла 125 тысяч абонентов в Севастополе

Накануне вечером (в 20:57) часть Севастополя оказалась обесточена. Как пояснили в региональном правительстве, сработала автоматика на электрической подстанции. От электричества было отключено 125 тысяч абонентов в разных районах города: Нахимовском, Ленинском и Гагаринском. Работу остановили 70 котельных и Севастопольская ТЭЦ.

Авария была устранена меньше, чем за час. В 22:00 были включены все потребители: ПС-17, ПС-11, ПС-Омега, ПС-15 Т-2, ПС-19. На восстановление теплоснабжения потребовалось 4 часа — порывов теплотрасс зафиксировано не было. Работы проводились силами оперативного персонала, находящегося постоянно на источниках теплоснабжения, и аварийно-диспетчерской службой ГУПС «Севтеплоэнерго», — отметили в правительстве Севастополя.

Также из-за сильного ветра за ночь упали 8 деревьев и было повреждено 3 кровли. Управляющими компаниями все будет устранено до конца дня.

За ночь силами дорожных служб было очищено 160 км дорог от мокрого снега, который шел до 3:00. Так, очищены дороги: Танковое-Оборонное, с.Родное, Ялта-Севастополь, Родниковое-Передовое, Голубинка-Передовое-Широкое, Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, дорога к аэропорту Бельбек, село Симиренко. Предварительно дороги были обсыпаны солью. ДТП ночью на дорогах не зафиксировано.

Последствия непогоды также устраняют специалисты Горсвета — в работе 3 бригады и 4 единицы техники.