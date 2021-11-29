Аварийные бригады «Крымэнерго» устраняют последствия непогоды на полуострове

Сильный ветер привел к многочисленным обрывам линий передач на электрических сетях ГУП РК «Крымэнерго». Зафиксировано отключение питающих центров в высоковольтных сетях. По состоянию на 20:00 обесточены 2 линии электропередачи 110 кВ, 28 линий 6-10 кВ. Наиболее пострадали Симферополь и Симферопольский район.

Для оперативного восстановления энергоснабжения задействованы 70 выездных бригад энергетиков (243 специалиста и 76 единиц техники). В ГУП РК «Крымэнерго» действует режим повышенной готовности, создан оперативный штаб, предусмотрены резервные источники электроснабжения. Особое внимание уделяется социально важным объектам. Энергетики продолжают трудиться в круглосуточном режиме, стараясь как можно быстрее устранять последствия непогоды, и прилагают максимум усилий для ликвидации аварий в кратчайшие сроки, — сообщили в ГУП РК «Крымэнего».

Напомним телефоны «горячей линии» «Крымэнерго»: 8 800 506 0012 — с мобильного, 0 800 506 0012 — со стационарного, +7 978 993 69 51 — номер для приема SMS-информации об аварии (указывайте населенный пункт и адрес).