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Авария и пожар на газопроводе в Керчи. Что известно

Авария и пожар на газопроводе в Керчи. Что известно

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:24 08.12.2023

Этой ночью в Керчи произошла крупная авария на газопроводе. По информации KERCH.COM.RU, в 2:30 на газопроводе в районе «Промбазы» возник пожар. В его причинах в настоящее время разбираются правоохранительные органы. По информации ГУП РК «Крымгазсети», при возникновении пожара подача газа была перекрыта. Горение прекратилось, как только выгорел оставшийся в сетях газ.

С утра без газа остается половина города от «Промбазы» до Глазовки, в том числе отключены котельные. В 12:30 ремонтно-восстановительные работы на газопроводе среднего давления в районе ул. Генерала Петрова были завершены.

Керченское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» приступило к пусконаладочным работам по возобновлению газоснабжения потребителей. Восстановление газоснабжения проводится поэтапно, в связи с тем, что при повторных пусках газа проводится проверка на герметичность газораспределительных сетей, внутридомовых и внутриквартирных газопроводов. Для оперативного проведения пусконаладочных работ абонентов, которые остались без газа, просят перекрыть краны перед газовыми приборами, — сообщает KERCH.COM.RU.

Авария и пожар на газопроводе в Керчи. Что известно

В свою очередь, глава администрации Керчи Святослав Брусаков рассказал о том, что завершить работы по восстановлению газоснабжения планируется до конца дня. После этого будет производиться запуск котельной «Восточная» и подключение газоснабжения абонентам.

На месте ЧП на трубе среднего давления в районе «Промбазы» работают спецслужбы. Огонь устранен, продолжаются восстановительные работы. Сейчас без газа остаются 25-30 тысяч абонентов, остановлена котельная «Восточная». Планируем, что до конца дня аварийные работы завершатся, после чего будет производиться запуск котельной и подключение газоснабжения, —  отметил Брусаков.

Авария и пожар на газопроводе в Керчи. Что известно

По информации «Крымтеплокоммунэнерго», кроме «Восточной», не работают еще три котельных, а также без тепла девять школ, два медучреждения и два вуза, жилые дома. Около 20 тысяч абонентов в Керчи все еще отключены от газоснабжения.

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Авария и пожар на газопроводе в Керчи. Что известно

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