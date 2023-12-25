Авария на газовых сетях в Большой Ялте. Что произошло

Без голубого топлива два десятка улиц в самой Ялте и поселки ЮБК.

В Ялте со вчерашнего дня 21 улица города, а также поселки Виноградное, Горное, Ливадия, Ореанда, Курпаты, Гаспра, Кореиз.

Подача ресурса была приостановлена вчера около 16:00 из-за серьезной утечки на подземном газопроводе среднего давления. Причину установит экспертиза. Запуск газоснабжения котельных и социально-важных объектов данных улиц уже идет. Параллельно специалисты работают и над запуском жилфонда – этот процесс более долгий, но работники уже обходят дома. Для максимальной оперативности к решению проблемы подключились специалисты со всего Крыма, — прокомментировала ситуацию глава администрации Ялты Янина Павленко.

По уточненным данным, в самом городе газа нет в домах от ул. Достоевского до ул. Коммунаров: ул. Блюхера, ул. Володарского, ул. Горького, ул. Достоевского, пер. Достоевского, ул. Красноармейская, пер. Красноармейский, ул. Кучера, ул. Ливадийская, Парковый проезд, ул. Пионерская, ул. Сеченова, ул. Сосновая, пер. Сосновый, пер. Спортивный, ул. Суворовская, ул. Шеломеевская, ул. Щербака, ул. Коммунаров.

Ремонтные работы продолжаются.

Напоминаю о необходимости перекрыть газовые краны перед газовыми приборами, так как от этого напрямую зависит скорость по возобновлению подачи голубого топлива абонентам, — обратилась к ялтинцам глава администрации города.