Авария на химзаводе в Армянске в Крыму

На заводе «Титановые инвестиции», (старое название — «Крымский титан») произошла аварийная ситуация. Об этом сообщает глава администрации Армянска Василий Телиженко в своем ТГ-канале.

Нахожусь на заводе «Титановые инвестиции», на месте устранения аварийной ситуации! Все службы, задействованные в ликвидации, выполняют задачи по устранению аварии. На месте также работают лаборатории. Лично убедился — превышения предельно допустимых норм концентрации веществ нет, — говорится в сообщении.

Василий Телиженко призвал соблюдать спокойствие и следить за сообщениями только из официальных источников информации.

СПРАВКА РИА Новости Крым:

Завод «Титановые Инвестиции» (бывшие названия КГПО «ТИТАН», Закрытое акционерное общество «Крымский титан») в Армянске был первым в Советском Союзе специализированным заводом по производству двуокиси титана. Основано Крымское государственное производственное объединение «ТИТАН»в 1960-х годах. Торжественное открытие первого – сернокислотного производственного цеха состоялось 29 декабря 1969 года. Именно эта дата считается официальным днем рождения завода.

Пережив непростые 1990-е, предприятие переориентировало деятельность с плановой на рыночную экономику и благодаря огромным инвестициям модернизировало мощности и расширил портфель заказов.

События 2014 года и переход в российское правовое поле стали для предприятия временем перемен и глобальных трансформаций во всех сферах деятельности предприятия, – отмечают на заводе.

10 февраля 2000 года на базе КГПО «ТИТАН» была создана ГАК (Государственная акционерная компания) «ТИТАН». Закрытое акционерное общество «Крымский ТИТАН» создано 31 августа 2004 года.

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Пережив турбулентный период, предприятие перешло под генеральное управление Акционерного общества «Русский Водород», начав разработку новой управленческой и производственной стратегии.

Согласно открытым данным на сайте предприятия, филиал ООО «Титановые Инвестиции» в городе Армянск является крупнейшим производителем и экспортером химической продукции в Восточной Европе. Это единственный производитель диоксида титана на территории России.

Филиал представляет собой комплекс производственных площадок, взаимосвязанных по принципу законченного цикла производства диоксида титана. Суммарная мощность выпуска диоксида титана составляет 110 тысяч тонн в год.