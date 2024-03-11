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Авария на трассе «Симферополь – Джанкой»: грузовик врезался в «Лифан». Розыск свидетелей
Фото: ГИБДД

Авария на трассе «Симферополь – Джанкой»: грузовик врезался в «Лифан». Розыск свидетелей ДТП

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:51 11.03.2024

ГИБДД разыскивает свидетелей ДТП, случившегося вечером (в 20:05) 7 мара на трассе «Симферополь – Джанкой». По информации правоохранителей, авария с участием грузового и легкового автомобилей произошла на участке между п. Аграрное и республиканской больницей им. Семашко

Произошло ДТП с участием автомобиля «Лифан 520» и неустановленным грузовым автомобилем, в результате которого водитель автомобиля «Лифан 520» получил телесные повреждения. В нарушение требований Правил дорожного движения Российской Федерации водитель неустановленного грузового автомобиля скрылся с места ДТП, — сообщили в МВД по РК.

Полиция просит всех, кому известна какая-либо информация  по факту данного дорожно-транспортного происшествия сообщить по телефону 102, либо по телефону дежурной части Управления Госавтоинспекции (3652) 668-700. Конфиденциальность гарантируется.

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