Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Авария на водоводе: в двух населенных пунктах Крыма ожидают перебои с водой
актуально в республике
Авария на водоводе: в двух населенных пунктах ожидают перебои с водой
фото: pikist.com

Авария на водоводе: в двух населенных пунктах Крыма ожидают перебои с водой

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:37 19.08.2024

Перебои с водой могут наблюдаться в селе Мирное и садовом товариществе Дзержинец в Симферопольском районе Крыма из-за аварии на магистральном трубопроводе, полное восстановление водоснабжения ожидается ко вторнику. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале госпредприятия «Вода Крыма».

В рамках мероприятий по устранению аварии на магистральном трубопроводе, а также с учетом необходимости переорганизации подачи воды населению с целью последующих мероприятий по ликвидации аварии в районе с. Мирное, работы будут продлены ориентировочно до 20:00 мск. Полное восстановление водоснабжения ожидается к 06:00 мск 20.08.2024 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на период ремонта может наблюдаться снижение давления или полное отсутствие воды в селе Мирное и садовом товариществе Дзержинец, силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами.

Узнайте больше:  «Ваш родственник попал в ДТП»: в Крыму задержали "курьеров", подрабатывавших у аферистов

источник: ТАСС

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: водоснабжение Крыма

Комментарии для сайта Cackle
водоснабжение Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.