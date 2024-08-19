Авария на водоводе: в двух населенных пунктах Крыма ожидают перебои с водой

В рамках мероприятий по устранению аварии на магистральном трубопроводе, а также с учетом необходимости переорганизации подачи воды населению с целью последующих мероприятий по ликвидации аварии в районе с. Мирное, работы будут продлены ориентировочно до 20:00 мск. Полное восстановление водоснабжения ожидается к 06:00 мск 20.08.2024 года, — говорится в сообщении.