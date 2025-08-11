Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Авария на Южном берегу Крыма — обесточены четыре населённых пункта
Новости Республики
Авария на Южном берегу Крыма - обесточены четыре населённых пункта
фото: © Администрация Херсонской области

Авария на Южном берегу Крыма — обесточены четыре населённых пункта

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:28 11.08.2025

Четыре населенных пункта Южного берега Крыма остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в компании «Крымэнерго».

Аварийное отключение в городском округе Ялта. Населенные пункты: Кацивели, Симеиз, Голубой залив, Понизовка. Планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа, — говорится в сообщении.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.

Узнайте больше:  В Крыму идёт приём заявлений на выплату для многодетных семей на покупку школьной формы

источник: РИА Новости Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x