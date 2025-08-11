Авария на Южном берегу Крыма — обесточены четыре населённых пункта

Аварийное отключение в городском округе Ялта. Населенные пункты: Кацивели, Симеиз, Голубой залив, Понизовка. Планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа, — говорится в сообщении.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.

источник: РИА Новости Крым