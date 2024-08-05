Авария: в Феодосии более 60 улиц остались без воды

Феодосийский филиал ГУП РК «Вода Крыма» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на крымском водоводе и остановкой насосного оборудования для ликвидации аварийной ситуации 5 августа с 05:00 мск ориентировочно до 23:00 мск будет ограничено водоснабжение, — написал он.