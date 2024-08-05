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Авария: в Феодосии более 60 улиц остались без воды
фото: pikist.com

Авария: в Феодосии более 60 улиц остались без воды

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:29 05.08.2024

Подача воды ограничена на более 60 улицах в курортном городе Феодосия Республики Крым из-за аварии на водоводе, сообщил в своем Telegram-канале глава города Игорь Ткаченко.

Феодосийский филиал ГУП РК «Вода Крыма» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на крымском водоводе и остановкой насосного оборудования для ликвидации аварийной ситуации 5 августа с 05:00 мск ориентировочно до 23:00 мск будет ограничено водоснабжение, — написал он.

Ткаченко уточнил, что на период проведения аварийно-восстановительных работ жителям будут подвозить воду автоцистернами по графику.

источник: ТАСС 

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