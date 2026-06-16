Аварийный дом: стали известны подробности смертельного пожара в Ялте

На пожаре в многоквартирном доме Ялты три человека погибли и трое пострадали, само здание было признано аварийным. Об этом сообщает мэр города Янина Павленко. Напомним, ЧП произошло в доме на улице Сосновая, 21 в ночь на вторник. Изначально сообщалось, что пострадали два человека, у здания частично обрушилась крыша. Позже спасатели обнаружили тела троих погибших. Число пострадавших также выросло.

Пострадали три человека – двое с ссадинами, один с легкими ожогами (они отказались от госпитализации, находились в состоянии алкогольного опьянения). К сожалению, на месте обнаружены тела трех человек. Личности погибших устанавливаются, ждем результатов экспертиз, — сообщила она.

По ее словам, дом на 37 квартир-комнат был признан аварийным и включен в федеральную программу расселения из аварийного жилья.

Следователи проводят проверку по факту гибели людей на пожаре в Ялте, ход выяснения обстоятельств происшествия на контроле прокуратуры.

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