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Аварийный дом: стали известны подробности смертельного пожара в Ялте
фото: © Канал главы администрации Ялты Янины Павленко в МАКС

Аварийный дом: стали известны подробности смертельного пожара в Ялте

Опубликовал: news-parser в Актуально 16:44 16.06.2026

На пожаре в многоквартирном доме Ялты три человека погибли и трое пострадали, само здание было признано аварийным. Об этом сообщает мэр города Янина Павленко. Напомним, ЧП произошло в доме на улице Сосновая, 21 в ночь на вторник. Изначально сообщалось, что пострадали два человека, у здания частично обрушилась крыша. Позже спасатели обнаружили тела троих погибших. Число пострадавших также выросло.

Пострадали три человека – двое с ссадинами, один с легкими ожогами (они отказались от госпитализации, находились в состоянии алкогольного опьянения). К сожалению, на месте обнаружены тела трех человек. Личности погибших устанавливаются, ждем результатов экспертиз, — сообщила она.

По ее словам, дом на 37 квартир-комнат был признан аварийным и включен в федеральную программу расселения из аварийного жилья.

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Следователи проводят проверку по факту гибели людей на пожаре в Ялте, ход выяснения обстоятельств происшествия на контроле прокуратуры.

источник: РИА Новости Крым
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