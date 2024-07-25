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Аварийный водовод в Евпатории отремонтируют до конца года
фото: pikist.com

Аварийный водовод в Евпатории отремонтируют до конца года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:49 25.07.2024

Аварийные участки водовода в Евпатории будут отремонтированы до конца 2024 года, на эти цели выделено 2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. Ранее из-за порывов водовода в мае-июне Евпатория и близлежащие села оставались без водоснабжения.

За счет средств специального казначейского кредита направлено 2 млрд рублей на капитальный ремонт аварийных участков Евпаторийского водовода общей протяженностью 13,98 км. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году, — говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном замминистра ЖКХ региона Романом Восколуповым.

В целом, по его словам, потери питьевой воды в инженерных сетях Республики Крым снизились за 10 лет на 11 млн куб. м в год благодаря модернизации старых и строительству новых сетей водоснабжения и водоотведения.

За 10 лет на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств федерального, республиканского бюджетов выделено более 21,7 млрд. рублей и выполнены работы по 624 объектам, — сообщил замминистра.

Он напомнил, что за счет средств Фонда национального благосостояния направлено 1,7 млрд рублей на реконструкцию 6,6 км сетей водоотведения и 3,2 км сетей водоснабжения в городах Алушта, Керчь, а также реконструкцию системы обеззараживания в Феодосии и Керчи, что позволит довести качество питьевой воды до санитарных норм.

Износ сетей

Ранее власти региона отмечали, что в некоторых населенных пунктах республики процент износа сетей достигает 80%. Высокий процент износа сетей означает, что большая часть питьевой воды попросту не успевает доводиться до домов. Она теряется по пути, из-за чего граждане не получают коммунальные услуги должного качества, а предприятия сталкиваются с повышенной финансовой нагрузкой.

По данным регионального министерства ЖКХ, фактическая обеспеченность населения Республики Крым централизованным водоснабжением составляет 98,5%, в том числе: городского — 99,8%, сельского — 96,7%. Среднее удельное водопотребление по Республике Крым на одного жителя составляет 140 л/сутки.

источник: ТАСС

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