Аварию на водоводе Феодосия-Судак ликвидировали

В настоящее время уже осуществляется поэтапное заполнение водопроводной сети. Предварительные оценки показывают, что этот процесс займет до полутора суток.
В период временного отключения для обеспечения питьевой водой пострадавших населенных пунктов было мобилизовано 35 единиц техники. Подвоз воды осуществлялся в приоритетном порядке для населения, социальных объектов, а также гостиниц и пансионатов.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
