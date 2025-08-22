Аварию на водоводе Феодосия-Судак ликвидировали

В настоящее время уже осуществляется поэтапное заполнение водопроводной сети. Предварительные оценки показывают, что этот процесс займет до полутора суток.

В период временного отключения для обеспечения питьевой водой пострадавших населенных пунктов было мобилизовано 35 единиц техники. Подвоз воды осуществлялся в приоритетном порядке для населения, социальных объектов, а также гостиниц и пансионатов.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым