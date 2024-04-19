Авдеевка. Обстановка 19.04.24. Карта СВО. Новости фронта

Авдеевка. Со вчерашнего дня приходят сообщения о продвижении российской армии вглубь н. п. Нетайлово. Пока подтверждений этого успеха ВС РФ нет, но после взятия Первомайского такие события кажутся логичными. Лежащее в низине Нетайлово — фактически последнее препятствие перед ВС РФ до выхода к Карловке. Через Карловку длительное время шло снабжение гарнизона в Авдеевке, а теперь село является аванпостом ВСУ между траекторией атаки российской армии и каскадом водных преград — Карловским водохранилищем и рекой Вовча, вдоль которой ВСУ окапывались после падения Авдеевки.

В перспективе это может привести к тому, что под угрозой окажется сначала южный рубеж обороны, а затем и северный. Удержать их украинские войска могут попробовать с помощью контрудара, аналогичного броску на Бердычи-Семёновку, однако в случае провала операции район на глубину 20-25 километров, вероятно, придётся оставить.

По состоянию на утро сегодня продолжаются штурмовые действия в Красногоровке, где российские войска с боями продвигаются в городской черте. Ожесточённые бои идут на окраинах Нетайлово и подступах к Уманскому. В Семёновке и Бердычах – встречные бои. В Очертино российские войска смогли успешно закрепится на окраинах села и продолжают успешные штурмовые действия в самом населённом пункте при активной поддержке ВКС РФ. Продолжается продвижение российских войск и в Новокалиново, где по позициям ВСУ также наносятся авиаудары.

Авдеевка. Обстановка на 19.04.24

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Новости с фронта

На Бахмутском направлении ВС РФ наступают на восточной окраине Часов Яра на рубеже Калиновка — микрорайон Канал. Активно работают средства дальнего поражения, нанося удары по позициям ВСУ. ВС РФ закрепились на отбитых у ВСУ позициях в восточном пригороде, и теперь стараются подтягивать фланги для продолжения успешных наступательных действий. В районе Ступочек поражены гаубица и ЗРК противника.

На Авдеевском направлении российские продавили оборону противника на 2,5 километра в глубину, полностью заняв территорию СНТ «Заря». Бои идут в районе подстанции «Очеретино-Узловая» вдоль улицы Железнодорожной.

На Донецком направлении продолжаются бои на юго-восточной окраине Красногоровки. Российские войска наступают в районе улицы Железнодорожной, применяя артиллерию и авиацию, идет зачистка частного сектора.

На Запорожском направлении ВС РФ удерживают позиции в Работино, продолжаются позиционные бои северо-восточнее Вербового. Есть небольшие продвижения. С той и другой стороны активно наносятся удары средствами дальнего поражения. Противник в очередной раз попытался атаковать дроном территорию ЗАЭС, ПВО сбило цель.

По сводкам Министерства обороны РФ

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемово, Семеновка, Нетайлово и Орловка Донецкой Народной Республики.

Огнём артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение 350 выявленным целям противника, в том числе 30 опорным пунктам, складу боеприпасов, двум пунктам управления и более 90 позициям полевой артиллерии в районах Соловьево, Нетайлово, Бердычи.

Отражены семь контратак подразделений 24-й, 115-й механизированных, 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Новгородское, Водяное, Первомайское, Бердычи и Новобахмутовка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 330 военнослужащих. Уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-30, сбиты два беспилотных летательных аппарата и управляемая авиационная бомба «Хамер».

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 21 734 беспилотных летательных аппарата, 504 зенитных ракетных комплекса, 15 801 танк и другие боевые бронированные машины, 1 267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 945 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 111 единиц специальной военной автомобильной техники.

Что говорит противник

Россия намерена избежать мобилизации и обойтись наймом контрактников, — Bloomberg

Ежемесячный найм новобранцев на контракт в ВС РФ составляет порядка 30 000 человек. С начала года выплаты новым контрактникам выросли на 40% и составили в среднем 470 000 рублей, плюс федеральная выплата в размере 195 000 рублей. Некоторые из 150 000 весенних призывников подпишут контракт и после четырех месяцев службы согласятся участвовать в боевых действиях на Украине.

Но ситуация на Донбассе для ВСУ может ухудшиться. В декабре Шойгу заявил о плане увеличить войска с 1,15 млн до 1,5 млн человек. В январе Зеленский заявил, что численность ВСУ составляет чуть менее 900 000 человек.

Интерактивная карта — Авдеевка

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».

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