Авдеевка. Обстановка на 10.05.24. Карта боевых действий

Авдеевка. На Авдеевском направлении российские войска заняли как минимум половину Уманского, водрузив флаг в центре села. Под контроль ВС РФ также перешел крупный, протяженностью порядка двух киллометров, укрепрайон к востоку от населенного пункта. Тем самым создана угроза окружения сил противника в Яснобородовке. На Очеретинском выступе идут встречные бои высокой интенсивности. На участке от Сокола до Новопокровского позиции противника активно обрабатываются нашей артиллерией, авиацией и дронами для истощения вражеских резервов.

На северном участке в районе Архангельского подразделения ВС РФ укрепляются на ранее занятых рубежах, продолжая зачистку местности к западу от населенного пункта. Попыток контратаковать ВСУ за сутки не предпринимали.

Южнее в Нетайлово замечено снижение концентрации живой силы противника — связано ли это с отсутствием подкреплений или отступлением ВСУ сказать пока сложно. Согласно последней информации российские войска ведут тяжелые бои в центре населенного пункта.

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Карта боевых действий СВО 10.05.24 (динамика)

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После освобождения Авдеевки укрепы ВСУ к западу от города посыпались один за другим. В конце февраля российские войска зашли в населенный пункт Ласточкино, вытеснив оттуда противника при поддержке авиации и артиллерии. Уходя, ВСУ бросали вооружение и технику, и минировали за собой жилые дома и другие здания.

О том, как это было, рассказали военнослужащие горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» из Республики Тува.

Обстановка на фронтах СВО по состоянию на 10.05.24

На Херсонском направлении боестолкновения у Крынок, Антоновского моста, в островной зоне у Казачьих Лагерей.

С Запорожского фронта сообщают об продвижении штурмовых групп ВС России в Работино о центра к северной окраине. Сообщают, что идут тяжелые встречные бои. Северо-Западнее Вербового ВС России отражали атаки противника, накрывая его наступающие подразделения огнём миномётом и Артиллериии.

На Времевском направлении бои у Старомайорского, есть продвижение наших войск у села. Российские войска расширили зону контроля к западу от Старомайорского, а также на южной окраине села. В Урожайном идут бои восточнее населенного пункта.

На Южно-Донецком направлении ВС России сохраняют инициативу у Парасковиевки и в Красногоровке. Штурмовые группы ВС РФ продвигаются на восточной окраине Красногоровки, войдя в микрорайон Солнечный с юга и с севера. К югу от пруда Борисовка идет зачистка местности.

Высокая интенсивность боёв также сохраняется на направлении на Часов Яр, однако значимых изменений прохождения ЛБС нет. Российские войска «подтягивают фланги» к городу. По позициям ВСУ в городе и соседних селах наносятся артиллерийские и авиационные удары.

На Купянском направлении ВС России ведут активные наступательные действия в районе Кисловки, Котляровки и Берестового.

Российские войска нанесли удары по аэродрому Вознесенск в Николаеве, а также объектам противника в Одесской и Черниговской областях. В то же время ВСУ атаковали дронами объекты российского топливно-энергического комплекса в Краснодарском крае и Башкортостане

Сводка МО РФ о ходе проведения СВО (по состоянию на 10 мая 2024 г.) Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. ▫️ Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 21-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка и Невское Луганской Народной Республики. Кроме того, отразили контратаку штурмовой группы 116-й механизированной бригады ВСУ в районе железнодорожной станции Сеньковка. Противник потерял до 40 военнослужащих, две 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм гаубицу Д-30. ▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й, 33-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Елизаветовка, Новое и Победа Донецкой Народной Республики. Отразили атаку штурмовой группы 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 215 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе М113 производства США, два автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, четыре 152 мм гаубицы Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30. Узнайте больше: Очеретино (Авдеевка). Обстановка на 04.05.24. Карта боевых действий ▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 24-й, 100-й и 115-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Карловка, Майорск, Новгородское, Розовка, Новокалиново и Семеновка Донецкой Народной Республики. Отражены 10 контратак штурмовых групп 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 142-й и 143-й пехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Соловьево, Орловка, Первомайское и Нетайлово Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк и две боевые машины пехоты. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155 мм гаубицы М777 производства США, две 155 мм самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США, 152 мм орудие «Гиацинт-Б», 152 мм гаубица Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также 122 мм гаубица Д-30. ▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 175 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, три автомобиля, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, а также две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». ▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Золотая Балка Херсонской области и Высшетарасовка Днепропетровской области. Противник потерял до 35 военнослужащих, два автомобиля и две 155 мм гаубицы М777 производства США. ▫️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк», а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105-ти районах. ▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 15 реактивных снарядов «Vampire» чешского производства, реактивный снаряд HIMARS производства США, пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, а также 28 беспилотных летательных аппаратов.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23856 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15960 танков и других боевых бронированных машин, 1280 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9415 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21563 единицы специальной военной автомобильной техники.

Что говорит противник

Венгрия останется в стороне от «сумасшедшей миссии» НАТО с помощью Украине, — глава МИД страны

«Венгрия останется в стороне безумной миссии НАТО, несмотря на все давление», — заявил Петер Сийярто. Речь идет о договоренности союзников по альянсу создать фонд для военной поддержки Киева на сумму €100 млрд.

Замедление российского наступления на Донбассе имеет решающее значение, — командир 92-й ОМБр ВСУ Федосеенко

По его словам, если ВСУ сдадут Константиновку и Дружковку [вероятную следующую цель удара после взятия Часов Яра], российские войска через несколько недель окажутся в Днепре, Харькове и Кривом Роге. Он считает, что существует «70% вероятность» того, что Россия сможет взять под контроль всю оставшуюся часть Донбасса. Вопрос в том, сколько времени это может занять.

Киев должен признать, что освобождение каждого дюйма украинской территории нереально — Foreign Policy

Украинские и американские интересы не идентичны. Важнейшие интересы Америки — защитить существование Украины как суверенного государства и избежать прямого конфликта с Россией. Вашингтону следует передавать меньше высокотехнологичных наступательных систем, таких как ATACMS. Пришло время активизировать переговоры между Украиной и Россией.

Интерактивная карта — Авдеевка — Очеретино — Новокалиново — Архангельское

Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника». Узнайте больше — Здесь. Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…