Авдеевка. Обстановка на 10.05.24. Карта боевых действий

Авдеевка. На Авдеевском направлении российские войска заняли как минимум половину Уманского, водрузив флаг в центре села. Под контроль ВС РФ также перешел крупный, протяженностью порядка двух киллометров, укрепрайон к востоку от населенного пункта. Тем самым создана угроза окружения сил противника в Яснобородовке. На Очеретинском выступе идут встречные бои высокой интенсивности. На участке от Сокола до Новопокровского позиции противника активно обрабатываются нашей артиллерией, авиацией и дронами для истощения вражеских резервов.
На северном участке в районе Архангельского подразделения ВС РФ укрепляются на ранее занятых рубежах, продолжая зачистку местности к западу от населенного пункта. Попыток контратаковать ВСУ за сутки не предпринимали.
Южнее в Нетайлово замечено снижение концентрации живой силы противника — связано ли это с отсутствием подкреплений или отступлением ВСУ сказать пока сложно. Согласно последней информации российские войска ведут тяжелые бои в центре населенного пункта.
Информация дополняется, следите за обновлениями на КрымPRESS!
ИСПОЛЬЗУЙ УДОБНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ:
Карта боевых действий СВО 10.05.24 (динамика)
Увеличить карту
После освобождения Авдеевки укрепы ВСУ к западу от города посыпались один за другим. В конце февраля российские войска зашли в населенный пункт Ласточкино, вытеснив оттуда противника при поддержке авиации и артиллерии. Уходя, ВСУ бросали вооружение и технику, и минировали за собой жилые дома и другие здания.
О том, как это было, рассказали военнослужащие горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» из Республики Тува.
Обстановка на фронтах СВО по состоянию на 10.05.24
На Херсонском направлении боестолкновения у Крынок, Антоновского моста, в островной зоне у Казачьих Лагерей.
С Запорожского фронта сообщают об продвижении штурмовых групп ВС России в Работино о центра к северной окраине. Сообщают, что идут тяжелые встречные бои. Северо-Западнее Вербового ВС России отражали атаки противника, накрывая его наступающие подразделения огнём миномётом и Артиллериии.
На Времевском направлении бои у Старомайорского, есть продвижение наших войск у села. Российские войска расширили зону контроля к западу от Старомайорского, а также на южной окраине села. В Урожайном идут бои восточнее населенного пункта.
На Южно-Донецком направлении ВС России сохраняют инициативу у Парасковиевки и в Красногоровке. Штурмовые группы ВС РФ продвигаются на восточной окраине Красногоровки, войдя в микрорайон Солнечный с юга и с севера. К югу от пруда Борисовка идет зачистка местности.
Высокая интенсивность боёв также сохраняется на направлении на Часов Яр, однако значимых изменений прохождения ЛБС нет. Российские войска «подтягивают фланги» к городу. По позициям ВСУ в городе и соседних селах наносятся артиллерийские и авиационные удары.
На Купянском направлении ВС России ведут активные наступательные действия в районе Кисловки, Котляровки и Берестового.
Российские войска нанесли удары по аэродрому Вознесенск в Николаеве, а также объектам противника в Одесской и Черниговской областях. В то же время ВСУ атаковали дронами объекты российского топливно-энергического комплекса в Краснодарском крае и Башкортостане
📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23856 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15960 танков и других боевых бронированных машин, 1280 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9415 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21563 единицы специальной военной автомобильной техники.
Что говорит противник
Венгрия останется в стороне от «сумасшедшей миссии» НАТО с помощью Украине, — глава МИД страны
«Венгрия останется в стороне безумной миссии НАТО, несмотря на все давление», — заявил Петер Сийярто. Речь идет о договоренности союзников по альянсу создать фонд для военной поддержки Киева на сумму €100 млрд.
Замедление российского наступления на Донбассе имеет решающее значение, — командир 92-й ОМБр ВСУ Федосеенко
По его словам, если ВСУ сдадут Константиновку и Дружковку [вероятную следующую цель удара после взятия Часов Яра], российские войска через несколько недель окажутся в Днепре, Харькове и Кривом Роге. Он считает, что существует «70% вероятность» того, что Россия сможет взять под контроль всю оставшуюся часть Донбасса. Вопрос в том, сколько времени это может занять.
Киев должен признать, что освобождение каждого дюйма украинской территории нереально — Foreign Policy
Украинские и американские интересы не идентичны. Важнейшие интересы Америки — защитить существование Украины как суверенного государства и избежать прямого конфликта с Россией. Вашингтону следует передавать меньше высокотехнологичных наступательных систем, таких как ATACMS. Пришло время активизировать переговоры между Украиной и Россией.
Интерактивная карта — Авдеевка — Очеретино — Новокалиново — Архангельское
Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника».
Узнайте больше — Здесь.
Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Спецоперация
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Спецоперация